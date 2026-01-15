Hà Nội

Apple bất ngờ tung bản vá cho iPhone XR, XS đã cũ

Số hóa

Apple bất ngờ tung bản vá cho iPhone XR, XS đã cũ

Apple âm thầm phát hành các bản cập nhật bảo mật mới cho iPhone XR, iPhone XS và iPad đời cũ, cho thấy cam kết hỗ trợ dài hạn hiếm có.

Thiên Trang (th)
Apple vừa lặng lẽ tung ra một loạt bản cập nhật bảo mật dành cho các thiết bị đã ra mắt từ nhiều năm trước.
Apple vừa lặng lẽ tung ra một loạt bản cập nhật bảo mật dành cho các thiết bị đã ra mắt từ nhiều năm trước.
Đáng chú ý, iPhone XR, iPhone XS, XS Max cùng iPad thế hệ thứ 7 đều nằm trong danh sách được hỗ trợ lần này.
Đáng chú ý, iPhone XR, iPhone XS, XS Max cùng iPad thế hệ thứ 7 đều nằm trong danh sách được hỗ trợ lần này.
Các bản cập nhật không bổ sung tính năng mới, mà tập trung hoàn toàn vào việc vá lỗ hổng bảo mật và cải thiện độ ổn định hệ thống.
Các bản cập nhật không bổ sung tính năng mới, mà tập trung hoàn toàn vào việc vá lỗ hổng bảo mật và cải thiện độ ổn định hệ thống.
Theo AppleInsider, những bản build này có dung lượng rất nhỏ và chỉ áp dụng cho một số cấu hình phần cứng chọn lọc.
Theo AppleInsider, những bản build này có dung lượng rất nhỏ và chỉ áp dụng cho một số cấu hình phần cứng chọn lọc.
Apple đã phát hành hai firmware riêng biệt, phản ánh cách hãng xử lý các vấn đề bảo mật mang tính đặc thù trên từng thiết bị.
Apple đã phát hành hai firmware riêng biệt, phản ánh cách hãng xử lý các vấn đề bảo mật mang tính đặc thù trên từng thiết bị.
Trong đó, bản iOS 26.2 được triển khai cho Apple TV HD và HomePod đời đầu, cho thấy thiết bị giải trí cũ vẫn được vá lỗi an ninh.
Trong đó, bản iOS 26.2 được triển khai cho Apple TV HD và HomePod đời đầu, cho thấy thiết bị giải trí cũ vẫn được vá lỗi an ninh.
Bản iOS 18.7.3 còn lại nhắm tới iPhone XR, XS, XS Max tại Trung Quốc và iPad thế hệ thứ 7 cả bản Wi-Fi lẫn Cellular.
Bản iOS 18.7.3 còn lại nhắm tới iPhone XR, XS, XS Max tại Trung Quốc và iPad thế hệ thứ 7 cả bản Wi-Fi lẫn Cellular.
Động thái này cho thấy Apple vẫn duy trì hỗ trợ bảo mật dài hạn cho phần cứng cũ, trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.
Động thái này cho thấy Apple vẫn duy trì hỗ trợ bảo mật dài hạn cho phần cứng cũ, trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
