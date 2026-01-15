Hà Nội

Bảo Khuyên Susan gia nhập đường đua chào Tết với loạt ảnh dạo phố cực xinh

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan gia nhập đường đua chào Tết với loạt ảnh dạo phố cực xinh

Không còn là những bộ cánh streetwear hầm hố, Bảo Khuyên Susan 'đốn tim' người hâm mộ khi xuống phố với diện mạo dịu dàng trong thiết kế áo yếm đón Xuân.

Trầm Phương
Khi không khí Tết 2026 đang len lỏi khắp các con phố, "nàng thơ" Bảo Khuyên Susan đã nhanh chóng bắt nhịp đường đua nhan sắc. Không chọn những bộ áo dài truyền thống kín cổng cao tường, cô nàng gây ấn tượng khi kết hợp trang phục vừa mang nét cổ điển vừa có hơi thở hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh dạo phố mới nhất, Bảo Khuyên Susan chọn tông hồng pastel ngọt ngào làm chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Thay vì kiểu dáng quen thuộc, cô nàng diện thiết kế áo yếm cách tân với những đường cắt xẻ tinh tế, giúp khoe trọn bờ vai trần thon thả và làn da trắng sứ thương hiệu. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở sự kết hợp phụ kiện cực kỳ thông minh. Cô nàng đội nón lá truyền thống vừa tạo nên vẻ ngoài vừa bí ẩn, vừa đậm chất Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên khéo léo phối cùng khuyên tai và vòng cổ ánh kim, giúp tổng thể trang phục không bị "cũ" mà lại rất trendy, phù hợp với hình ảnh một cô gái Gen Z năng động. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng với khả năng biến hóa linh hoạt, trong bộ ảnh này, Bảo Khuyên Susan mang đến một diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần sang chảnh. Dưới ống kính dạo phố, mỗi bước đi của cô nàng đều toát lên sự tự tin. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm được nhấn đậm vào đôi mắt - phong cách quen thuộc giúp cô nàng trông như một "nhân vật bước ra từ truyện tranh". Kết hợp với mái tóc đen dài tự nhiên, Bảo Khuyên đã thành công tạo nên một concept Tết vừa đủ sự trang trọng, vừa đủ sự phóng khoáng để dạo chơi cùng bạn bè. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh của Bảo Khuyên Susan cũng phản ánh đúng tinh thần thời trang Tết năm nay. Người trẻ không còn bó buộc mình trong những khuôn mẫu cũ. Những item như áo tấc, áo yếm hay áo ngũ thân đang được làm mới bằng chất liệu lụa, gấm nhẹ nhàng và phom dáng thoải mái hơn. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên Susan (Nguyễn Lê Bảo Khuyên) là một trong những TikToker, mẫu ảnh nổi bật tại TP.HCM. (Ảnh: IGNV)
Với hơn hàng trăm nghìn lượt theo dõi, cô nàng luôn dẫn đầu các trào lưu thời trang và được netizen ưu ái gọi bằng những cái tên như "búp bê đời thực". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Bảo Khuyên Susan #thời trang Tết #dạo phố #Gen Z #sáng tạo thời trang #tiktoker Việt

