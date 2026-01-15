Hà Nội

Ngôi mộ cổ kỳ lạ hé lộ bí ẩn về bùa hộ mệnh thời La Mã

Kho tri thức

Ngôi mộ cổ kỳ lạ hé lộ bí ẩn về bùa hộ mệnh thời La Mã

Khám phá ngôi mộ cổ từ thế kỷ 3-4 với chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc, chứa dòng chữ khắc phức tạp, làm dấy lên câu hỏi về tín ngưỡng cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Tại nghĩa trang Heilmannstrasse ở Frankfurt, nước Đức, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Thành Phố Frankfurt bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Frankfurt.
Đó là ngôi mộ chôn cất một người đàn ông, qua đời trong khoảng năm 230-260 Sau Công Nguyên ở độ tuổi 35-45. Ảnh: @Bảo Tàng Thành Phố Frankfurt.
Tuy nhiên, điều kinh ngạc là dưới cổ ông ấy còn đeo một dải ruy băng gắn liền với một tấm lá kim loại bạc mỏng cuộn lại. Ảnh: @Bảo Tàng Thành Phố Frankfurt.
Theo các chuyên gia, tấm lá kim loại bạc mỏng đeo quanh cổ này là một tấm bùa hộ mệnh. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Frankfurt.
Bên trong cuộn bùa hộ mệnh có chứa vài dòng chữ khắc kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Frankfurt.
Tuy nhiên, việc giải mã nó là một nhiệm vụ phức tạp, có thể phải nhờ tới các nhà thần học và ngôn ngữ học giải mã. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Frankfurt.
Trước mắt, chỉ biết dòng văn bản này rất phức tạp. Tác giả của nó hẳn là một người ghi chép tỉ mỉ. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Frankfurt.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#Bùa hộ mệnh #bạc #kim loại #ngôi mộ #chôn cất

