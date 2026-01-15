Hà Nội

Kinh doanh

Elon Musk có thể mua được gì với khối tài sản khổng lồ?

Với khối tài sản khổng lồ hơn 700 tỷ USD, Elon Musk dễ dàng mua một hòn đảo riêng hay thậm chí một đội thể thao chuyên nghiệp...

Theo ước tính của Forbes, Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 700 tỷ USD, hơn gấp đôi so với đồng sáng lập Alphabet Larry Page, người đứng ở vị trí thứ hai. Ảnh: NBC News
Khối tài sản của Elon Musk chủ yếu gắn với các cổ phần trong Tesla và SpaceX, giá trị này mang tính biến động, phụ thuộc vào thị trường chứng khoán, và có thể sụt giảm mạnh nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính. Ảnh: ABC News
Theo các ước tính hiện nay, tài sản ròng của Elon Musk đủ để mua toàn bộ bất động sản nhà ở tại quận San Diego, một trong những thị trường nhà ở đáng mơ ước nhất tại Mỹ. Ảnh: Sandiegorealestatehunter
Về mặt lý thuyết, Elon Musk có thể mua mọi ngôi nhà của gần 600.000 hộ gia đình tại bang Hawaii dựa trên mức định giá trung bình. Ảnh: Realtor
Năm 2025, người Mỹ mua hàng chục triệu ô tô mới. Tổng giá niêm yết của tất cả những chiếc xe đó cộng lại vẫn chưa bằng khối tài sản của Elon Musk. Ảnh: Boca do Lobo
GDP hàng năm của Thụy Sĩ ở mức dưới 900 tỷ USD. Tài sản của Elon Musk thật kinh ngạc khi tiệm cận với toàn bộ sản lượng kinh tế hàng năm của một trong những nền kinh tế giàu có và ổn định nhất thế giới. Ảnh: Tesla
Ở lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, tỷ phú Elon Musk có thể mua mọi đội bóng trong cả 4 giải thể thao lớn của Bắc Mỹ, và vẫn còn dư khoảng 280 tỷ USD. Ảnh: Fox News
Thậm chí, ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips, 3 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ, cộng lại vẫn nằm trong khả năng mua của Elon Musk về mặt lý thuyết.
Elon Musk lần lượt vượt qua mọi cột mốc tài sản: 300 tỷ USD, 400 tỷ USD, 500 tỷ USD, 600 tỷ USD và hiện đã vượt mốc 700 tỷ USD. Ảnh: The Economist
Không có cá nhân nào trong lịch sử hiện đại tích lũy được khối tài sản danh nghĩa nhanh, công khai và rõ ràng như Elon Musk. Ảnh: The Hill
#Khối tài sản của Elon Musk #Ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán #Khả năng mua bất động sản #So sánh tài sản với nền kinh tế #Đầu tư vào thể thao và ngành dầu khí #Sự kiện vượt mốc tài sản lịch sử

