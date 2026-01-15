Hà Nội

Cặp đôi đình đám Bình An - Phương Nga gây chú ý với ảnh ngắm tuyết đẹp như mơ

Cộng đồng trẻ

Cặp đôi đình đám Bình An - Phương Nga gây chú ý với ảnh ngắm tuyết đẹp như mơ

Giữa 'kinh đô băng giá' Cáp Nhĩ Tân âm 30 độ C, cặp đôi Bình An - Phương Nga vẫn khiến dân mạng 'tan chảy' bởi loạt ảnh du hành mùa đông đẹp tựa phim ngôn tình.

Không chỉ là cặp đôi "trai tài gái sắc" của showbiz Việt mà Bình An - Phương Nga còn là cặp vợ chồng đình đám trên mạng xã hội với những "content" hài hước, độc đáo. Mới đây, cả hai đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực tình tại Cáp Nhĩ Tân (Harbin, Trung Quốc). Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa như cổ tích, cả hai đã tạo nên những khung hình lãng mạn, ngọt ngào khiến ai nấy đều phải trầm trồ. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang - vốn nổi tiếng là một trong những điểm đến mùa đông khắc nghiệt nhất thế giới với nhiệt độ thường xuyên xuống dưới -30°C. Tuy nhiên, cái lạnh "cắt da cắt thịt" này dường như không làm giảm đi sức nóng của cặp đôi Bình An - Phương Nga. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Trên trang cá nhân, cả hai đã đăng tải những tấm hình check-in tại các địa điểm biểu tượng của Harbin như thiên đường băng giá Harbin Ice and Snow World. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Không chỉ gây ấn tượng bởi những cử chỉ thân mật, Bình An và Phương Nga còn nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang du lịch. Để đối phó với cái lạnh kỷ lục, cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng với những bộ áo phao dày, mũ lông thú bông xốp và khăn choàng len ấm áp. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Phương Nga còn hài hước chia sẻ: "Thật sự khâm phục các bạn mà cởi áo khoác, tóc tai xinh xắn chụp ảnh ở Băng Đăng, ở Harbin. Tôi đến cái khẩu trang còn không muốn cởi". (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Sau đám cưới vào năm 2022, Bình An và Phương Nga vẫn duy trì thói quen đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Năm 2025 vừa qua, dù Bình An gặp chút vấn đề về sức khỏe khi từng chia sẻ gặp vấn đề ở chân, nhưng sang đầu năm 2026, cặp đôi đã nhanh chóng trở lại đường đua du lịch bằng chuyến đi "săn tuyết" đầy ấn tượng này. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Dưới ống kính của ông xã Bình An, nhan sắc của Bùi Phương Nga thực sự trở thành tâm điểm của loạt ảnh. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
Dù phải khoác lên mình những lớp áo dày cộm, Phương Nga vẫn khoe khéo được thần thái sang chảnh nhưng không kém phần ngọt ngào. Ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của cô trong từng khung hình cho thấy cô thực sự tận hưởng chuyến du lịch cùng với ông xã. (Ảnh: IG @phuongngabui_)
