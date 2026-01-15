Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm 'nàng thơ du học sinh' Meichan ngọt ngào trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Ngắm 'nàng thơ du học sinh' Meichan ngọt ngào trong tà áo dài

Cô nàng được mệnh danh 'nàng thơ du học' Meichan mới đây đã khiến cộng đồng mạng tan chảy trước bộ ảnh diện áo dài dạo phố Hà Nội đầy chất thơ và sự nữ tính.

Trầm Phương
Với những ai yêu thích nội dung về đời sống du học sinh và phát triển bản thân, cái tên Meichan (Nguyễn Hà Trang) đã không còn quá xa lạ. Cô nàng sinh năm 2000 này là cựu sinh viên chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) - một trong ba ngôi trường "SKY" danh giá nhất xứ kim chi. (Ảnh: IGNV)
Với những ai yêu thích nội dung về đời sống du học sinh và phát triển bản thân, cái tên Meichan (Nguyễn Hà Trang) đã không còn quá xa lạ. Cô nàng sinh năm 2000 này là cựu sinh viên chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) - một trong ba ngôi trường "SKY" danh giá nhất xứ kim chi. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất được thực hiện tại Hà Nội, Meichan đã chọn cho mình một thiết kế áo dài cách tân mang tông màu hồng phấn chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất được thực hiện tại Hà Nội, Meichan đã chọn cho mình một thiết kế áo dài cách tân mang tông màu hồng phấn chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của trang phục nằm ở chất liệu gấm cao cấp với các họa tiết hoa được thêu dệt tỉ mỉ, kết hợp cùng các chi tiết đính kết lấp lánh giúp cô nàng vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên vẻ hiện đại, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của trang phục nằm ở chất liệu gấm cao cấp với các họa tiết hoa được thêu dệt tỉ mỉ, kết hợp cùng các chi tiết đính kết lấp lánh giúp cô nàng vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên vẻ hiện đại, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên vẻ ngoài thoát tục của Meichan trong bộ ảnh chính là kiểu tóc được đầu tư kỹ lưỡng. Những nhành hoa lan trắng và hồng được cài khéo léo phía sau tai, tạo sự kết nối đồng điệu với bó hoa trên tay và họa tiết trên tà áo dài. (Ảnh: IGNV)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên vẻ ngoài thoát tục của Meichan trong bộ ảnh chính là kiểu tóc được đầu tư kỹ lưỡng. Những nhành hoa lan trắng và hồng được cài khéo léo phía sau tai, tạo sự kết nối đồng điệu với bó hoa trên tay và họa tiết trên tà áo dài. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh đưa người xem dạo quanh những góc phố thân quen nhưng đầy chất nghệ thuật của Hà Nội. Dưới ánh nắng vàng ươm, Meichan tựa như một nàng tiểu thư bước ra từ những thước phim điện ảnh cũ. Những ô cửa sổ xanh rêu và bức tường nhuốm màu thời gian là phông nền hoàn hảo cho tà áo dài hồng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh đưa người xem dạo quanh những góc phố thân quen nhưng đầy chất nghệ thuật của Hà Nội. Dưới ánh nắng vàng ươm, Meichan tựa như một nàng tiểu thư bước ra từ những thước phim điện ảnh cũ. Những ô cửa sổ xanh rêu và bức tường nhuốm màu thời gian là phông nền hoàn hảo cho tà áo dài hồng. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô nàng thích thú thưởng thức kem Tràng Tiền - một đặc sản không thể bỏ qua khi đến Hà Nội - mang lại cảm giác vô cùng gần gũi và đáng yêu. Đây chính là nét "tình" rất riêng mà chỉ Hà Nội mới có. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô nàng thích thú thưởng thức kem Tràng Tiền - một đặc sản không thể bỏ qua khi đến Hà Nội - mang lại cảm giác vô cùng gần gũi và đáng yêu. Đây chính là nét "tình" rất riêng mà chỉ Hà Nội mới có. (Ảnh: IGNV)
Không thể thiếu khung cảnh Tháp Rùa biểu tượng. Giữa không gian thoáng đãng của bờ Hồ, nụ cười của Meichan càng thêm rạng rỡ, tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Không thể thiếu khung cảnh Tháp Rùa biểu tượng. Giữa không gian thoáng đãng của bờ Hồ, nụ cười của Meichan càng thêm rạng rỡ, tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Dù dành nhiều thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, Meichan luôn biết cách quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua hình ảnh cá nhân. Bộ ảnh áo dài lần này không chỉ đơn thuần là những tấm hình đẹp, mà còn là cách cô nàng thể hiện tình yêu với quê hương và nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong nhịp sống hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Dù dành nhiều thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, Meichan luôn biết cách quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua hình ảnh cá nhân. Bộ ảnh áo dài lần này không chỉ đơn thuần là những tấm hình đẹp, mà còn là cách cô nàng thể hiện tình yêu với quê hương và nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong nhịp sống hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Là một Gen Z chính hiệu, thường xuyên tiếp xúc với những nền văn hóa khác biệt, nhưng Meichan luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những giá trị Việt. Việc cô chọn diện áo dài mỗi khi có dịp đặc biệt hay trong những bộ ảnh dạo phố chính là cách cô khẳng định bản sắc cá nhân: Một cô gái hiện đại, hướng ngoại nhưng không bao giờ quên gốc rễ. (Ảnh: IGNV)
Là một Gen Z chính hiệu, thường xuyên tiếp xúc với những nền văn hóa khác biệt, nhưng Meichan luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những giá trị Việt. Việc cô chọn diện áo dài mỗi khi có dịp đặc biệt hay trong những bộ ảnh dạo phố chính là cách cô khẳng định bản sắc cá nhân: Một cô gái hiện đại, hướng ngoại nhưng không bao giờ quên gốc rễ. (Ảnh: IGNV)
Chính năng lượng tích cực, trân trọng những giá trị truyền thống đã giúp Meichan tạo thiện cảm trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Chính năng lượng tích cực, trân trọng những giá trị truyền thống đã giúp Meichan tạo thiện cảm trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Meichan #du học sinh #áo dài #Hà Nội #văn hóa Việt #nàng thơ du học sinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT