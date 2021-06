Gái xinh lai 3 dòng máu gây thương nhớ vì điều này

Đinh Hằng Nga - Mia Lali sinh năm 2003, hiện đang sinh sống tại TP HCM. Mang trong mình 3 dòng máu nên hot girl lai này sở hữu vẻ đẹp lai đầy ấn tượng. Làn da trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt sâu chất chứa nhiều tâm tư cùng với chiếc mũi thẳng tắp khiến gương mặt của hot girl lai Mia Lali trở nên thu hút. Không những vậy, Mia Lali từng có thời gian dài học nhảy và theo đuổi nghệ thuật vũ đạo, nên cô sở hữu thân hình cân đối với chiều cao đáng nể, thần thái quyến rũ. Bên cạnh đó, Mia Lali cũng thường dành thời gian tập gym, bơi lội để giữ dáng, giữ sức khỏe. Nhờ body đẹp chuẩn, thiếu nữ lai có cơ hội bén duyên với công việc người mẫu ảnh và có được những trải nghiệm vô cùng thú vị. Mia Lali chia sẻ: "Trước đây em không biết cách make up, thường "nghĩ gì làm nấy" nên hình ảnh rất mộc mạc, cách tạo dáng cũng không có gì ấn tượng. Nhiều người còn nghĩ em là con lai Thái Lan. Bây giờ em make up ổn hơn, gương mặt cũng tự tin hơn, biết cách chọn góc chụp nên ai cũng khen và nhận ra em có dòng máu Nga..." Vừa xinh đẹp, tài năng nên Mia Lali là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Mia Lali từng trải qua tuổi thơ không trọn vẹn vì không có tình thương của bố, và từng bị cô lập khi sở hữu ngoại hình khác biệt với bạn bè. Mia Lali kể lại: "Từ nhỏ, em chỉ được nghe mẹ kể ba em tên là "Dũng lai", và ba mẹ quen nhau một thời gian thì ba về nước và cắt liên lạc với mẹ tới tận bây giờ... Em rất buồn nhưng thương mẹ bởi vừa làm mẹ, vừa làm ba, tận tình lo cho em đủ mọi điều để con không cảm thấy thiếu thốn. Em rất cảm ơn vì được làm con của mẹ, được mẹ yêu thương và tận hưởng hạnh phúc cùng mẹ, dượng và em út của mình". Hiện nay, do tình hình dịch bệnh tại TP HCM trở nên phức tạp, công việc của Mia ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, nữ sinh chủ động "giữ mình luôn bận rộn" để không phí hoài thời gian tuổi trẻ. Có sở thích làm đẹp và trang điểm, cô thường xuyên chia sẻ những bước hướng dẫn trang điểm lên trang cá nhân và cả kênh Youtube của riêng mình. Mời độc giả xem video: Hotgirl 18 tuổi chấp nhận yêu “ông chú” 8X, nhà chồng tuyên bố: “Bao nhiêu tài sản cho con hết” - Nguồn: YAN News

