3 con giáp may mắn nhất tháng Chạp, đón Tết viên mãn

Giải mã

Tháng cuối năm, 3 con giáp này may mắn gõ cửa, tài lộc, tình duyên đều rực rỡ, đón Tết an vui, đầy đủ và viên mãn.

1. Tuổi Sửu: Chú Trâu vàng về đích viên mãn. Đứng đầu bảng vàng may mắn tháng Chạp này, không thể không nhắc đến những chú Trâu cần mẫn. Nếu như đầu năm, người tuổi Sửu phải "cày sâu cuốc bẫm", chịu nhiều áp lực từ công việc đến những thị phi không đáng có, thì tháng Chạp chính là lúc họ được đền bù.
Cái hay của người tuổi Sửu trong tháng này là sự "tĩnh". Giữa lúc thiên hạ rối ren chạy chỉ tiêu, chạy doanh số, tuổi Sửu vẫn cứ lầm lũi làm việc của mình, nhưng làm đâu chắc đó, đánh đâu thắng đó.
Tử vi báo hiệu, tháng Chạp này tuổi Sửu có lộc về đường đất đai, điền sản hoặc các khoản thưởng nóng bất ngờ. Những ai làm công ăn lương sẽ nhận được sự ghi nhận tuyệt đối từ cấp trên, một khoản thưởng Tết hậu hĩnh là điều chắc chắn nằm trong tầm tay.
Không chỉ đỏ về tiền bạc, tinh thần của tuổi Sửu tháng này cũng phấn chấn lạ thường. Những gánh nặng tâm lý được trút bỏ, họ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất bên mâm cơm gia đình. Một cái Tết ấm no, thịt treo trong nhà, bánh chưng xanh rờn đang chờ đón những chú Trâu chăm chỉ.
2. Tuổi Mùi: Dê vàng thong dong, quý nhân nâng bước. Người tuổi Mùi vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý, và chính cái đức tính ấy là "thỏi nam châm" hút lấy may mắn trong tháng Chạp này. Tử vi chỉ rõ, tháng cuối năm là thời điểm "vượng nhân duyên" của người tuổi Mùi.
Điểm sáng nhất của tuổi Mùi không hẳn là một cục tiền to rơi xuống đầu, mà là sự hanh thông trong mọi mối quan hệ. "Giàu vì bạn, sang vì vợ", câu này vận vào tuổi Mùi tháng này cấm có sai. Họ gặp khó khăn sẽ có người gỡ rối, túng thiếu sẽ có người giúp đỡ, thậm chí cơ hội làm giàu cũng đến từ những lời rủ rê hợp tác của bạn bè thân thiết.
Với những người tuổi Mùi đang kinh doanh buôn bán, tháng Chạp là tháng "hốt bạc". Khách hàng nườm nượp, hàng hóa lưu thông, lợi nhuận tăng gấp đôi, gấp ba so với các tháng trước. Sự xởi lởi, khéo léo của họ khiến khách đến một lần là muốn quay lại mãi.
Về phương diện tình cảm, những chú Dê độc thân có thể sẽ tìm thấy "nửa kia" của mình trong những buổi tiệc tất niên hay họp mặt cuối năm. Một cái kết đẹp như mơ đang chờ đợi họ ở những ngày giáp Tết.
3. Tuổi Hợi: Heo vàng hưởng phúc, vạn sự tùy duyên. Người xưa hay bảo "tuổi Hợi nằm đợi mà ăn", ý chỉ cái sướng, cái nhàn hạ của con giáp này. Tháng Chạp năm nay, câu nói đó càng thêm phần linh ứng. Không cần phải bon chen tranh giành, người tuổi Hợi cứ sống đúng với bản chất lương thiện, vui vẻ của mình thì lộc lá tự nhiên sẽ tìm đến.
Vận đỏ của tuổi Hợi trong tháng này đến từ sự "ngẫu nhiên". Có thể là trúng một giải thưởng bốc thăm, đòi được một khoản nợ khó đòi từ lâu lắc, hay vô tình mua được món đồ giá hời.
Thần Tài dường như đang đi theo gõ cửa từng nhà người tuổi Hợi để ban phát niềm vui. Tài khoản ngân hàng của họ cứ "ting ting" báo số dư tăng lên mỗi ngày, giúp họ thoải mái sắm sửa, trang hoàng nhà cửa mà không cần nhìn giá.
Điều đáng quý nhất là tâm thái của tuổi Hợi trong tháng này rất nhẹ nhàng. Họ biết buông bỏ những muộn phiền cũ, biết tha thứ cho những người từng làm mình buồn, để dọn lòng đón một năm mới thanh sạch. Chính cái tâm thế an nhiên đó lại càng chiêu dụ thêm nhiều cát khí, giúp tuổi Hợi có một tháng Chạp rực rỡ, viên mãn từ vật chất đến tinh thần. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm)
Theo Tích Thành/phunumoi
