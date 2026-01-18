10 năm bên nhau của Tóc Tiên – Hoàng Touliver trước khi tan vỡ

Từ những ngày yêu kín tiếng đến đám cưới riêng tư, Tóc Tiên – Hoàng Touliver đã cùng nhau đi qua 10 năm nhiều dấu ấn. Chuyện tình này vừa chính thức khép lại.