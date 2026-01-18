Hà Nội

10 năm bên nhau của Tóc Tiên – Hoàng Touliver trước khi tan vỡ

Giải trí

10 năm bên nhau của Tóc Tiên – Hoàng Touliver trước khi tan vỡ

Từ những ngày yêu kín tiếng đến đám cưới riêng tư, Tóc Tiên – Hoàng Touliver đã cùng nhau đi qua 10 năm nhiều dấu ấn. Chuyện tình này vừa chính thức khép lại.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tóc Tiên vừa cho biết, cô vaf Hoàng Touliver quyết định sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Tóc Tiên - Hoàng Touliver bắt đầu vướng tin đồn tình cảm vào năm 2015 nhưng luôn giữ im lặng. Đầu năm 2018, khi cả hai không còn dính như sam, công chúng cho rằng mối quan hệ rạn nứt, nhất là khi Tóc Tiên liên tục đăng tải những dòng chia sẻ đầy cảm xúc. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn chọn ở lại bên nhau. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Năm 2019, trên trang cá nhân, Hoàng Touliver chủ động đăng ảnh chụp cùng Tóc Tiên. Động thái này được cho là công khai hẹn hò của cặp đôi. Năm 2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức đám cưới riêng tư. Ảnh: Instagram Tóc Tiên.
Tóc Tiên và Hoàng Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. Ảnh: Instagram Tóc Tiên.
Tóc Tiên cho biết, cuộc sống cá nhân của cô và Hoàng Touliver nhận được sự quan tâm và tình cảm yêu mến của nhiều khán giả khiến cả hai luôn trân trọng biết ơn. Ảnh: Instagram Tóc Tiên.
Sau khi kết hôn, Tóc Tiên từng nhiều lần bày tỏ sự bình yên, trưởng thành hơn trong cuộc sống hôn nhân, trong khi đó, Hoàng Touliver luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ vợ ca hát, đóng phim. Ảnh: Instagram Tóc Tiên.
Trên trang cá nhân, Tóc Tiên và Hoàng Touliver thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Tóc Tiên từng tâm sự trên Vietnamnet, cô và chồng không cố thay đổi nhau mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Theo Dân Việt, Hoàng Touliver từng cho biết, anh thích "chuyển khoản" thay vì "mua quà" cho vợ trong dịp sinh nhật. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Hoàng Touliver và Tóc Tiên không còn dính như hình với bóng từ năm 2025. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn giữ hình ảnh bên nhau trên trang cá nhân sau chia sẻ ly hôn. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Phía Hoàng Touliver nhắn nhủ Tóc Tiên: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em". Phía Tóc Tiên cũng dành lời cảm ơn cho Hoàng Touliver. Ảnh: Instagram Hoàng Touliver.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tóc Tiên Hoàng Touliver #Tóc Tiên #Hoàng Touliver #Tóc Tiên ly hôn #ca sĩ Tóc Tiên

