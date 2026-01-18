Hà Nội

Tiết lộ sốc về loài chim thông minh nhất thế giới, nhận thức ngang trẻ 5 tuổi

Giải mã

Tiết lộ sốc về loài chim thông minh nhất thế giới, nhận thức ngang trẻ 5 tuổi

Vẹt xám châu Phi (Psittacus erithacus) nổi tiếng toàn cầu nhờ trí thông minh vượt trội và khả năng giao tiếp khiến con người kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Được xem là loài chim thông minh nhất thế giới. Vẹt xám châu Phi có năng lực nhận thức ngang trẻ em 4–5 tuổi, có thể hiểu khái niệm màu sắc, hình dạng, số lượng và thậm chí suy luận đơn giản. Ảnh: Pinterest.
Được xem là loài chim thông minh nhất thế giới. Vẹt xám châu Phi có năng lực nhận thức ngang trẻ em 4–5 tuổi, có thể hiểu khái niệm màu sắc, hình dạng, số lượng và thậm chí suy luận đơn giản. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bắt chước giọng nói cực kỳ chính xác. Vẹt xám không chỉ lặp lại âm thanh mà còn dùng từ đúng ngữ cảnh, khiến nhiều nhà khoa học xem đây là minh chứng cho tư duy ngôn ngữ phức tạp ở chim. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bắt chước giọng nói cực kỳ chính xác. Vẹt xám không chỉ lặp lại âm thanh mà còn dùng từ đúng ngữ cảnh, khiến nhiều nhà khoa học xem đây là minh chứng cho tư duy ngôn ngữ phức tạp ở chim. Ảnh: Pinterest.
Não bộ lớn so với kích thước cơ thể. Tỷ lệ não–cơ thể của vẹt xám thuộc hàng cao nhất trong thế giới chim, giúp chúng học nhanh, ghi nhớ lâu và giải quyết vấn đề linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Não bộ lớn so với kích thước cơ thể. Tỷ lệ não–cơ thể của vẹt xám thuộc hàng cao nhất trong thế giới chim, giúp chúng học nhanh, ghi nhớ lâu và giải quyết vấn đề linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Sống bầy đàn với cấu trúc xã hội chặt chẽ. Trong tự nhiên, vẹt xám sống theo đàn lớn, duy trì mối liên kết xã hội thông qua âm thanh, cử chỉ và sự hợp tác khi tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Sống bầy đàn với cấu trúc xã hội chặt chẽ. Trong tự nhiên, vẹt xám sống theo đàn lớn, duy trì mối liên kết xã hội thông qua âm thanh, cử chỉ và sự hợp tác khi tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng và chọn lọc. Chúng ăn hạt, quả, lá non và đôi khi cả khoáng chất từ đất sét, cho thấy khả năng lựa chọn thực phẩm nhằm cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng và chọn lọc. Chúng ăn hạt, quả, lá non và đôi khi cả khoáng chất từ đất sét, cho thấy khả năng lựa chọn thực phẩm nhằm cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ rất cao. Nếu được chăm sóc tốt, vẹt xám có thể sống 40–60 năm, thậm chí lâu hơn trong điều kiện nuôi nhốt, trở thành bạn đồng hành lâu dài với con người. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ rất cao. Nếu được chăm sóc tốt, vẹt xám có thể sống 40–60 năm, thậm chí lâu hơn trong điều kiện nuôi nhốt, trở thành bạn đồng hành lâu dài với con người. Ảnh: Pinterest.
Tính cách nhạy cảm và giàu cảm xúc. Vẹt xám dễ bị stress nếu thiếu tương tác xã hội, có thể biểu hiện qua việc nhổ lông hoặc thay đổi hành vi, phản ánh đời sống tinh thần phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Tính cách nhạy cảm và giàu cảm xúc. Vẹt xám dễ bị stress nếu thiếu tương tác xã hội, có thể biểu hiện qua việc nhổ lông hoặc thay đổi hành vi, phản ánh đời sống tinh thần phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên. Nạn buôn bán thú cưng và mất rừng khiến số lượng vẹt xám suy giảm mạnh, loài này hiện được xếp vào nhóm nguy cấp và được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên. Nạn buôn bán thú cưng và mất rừng khiến số lượng vẹt xám suy giảm mạnh, loài này hiện được xếp vào nhóm nguy cấp và được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
