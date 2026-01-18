Hà Nội

Cận cảnh chiếc bút xương thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên

Kho tri thức

Cận cảnh chiếc bút xương thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên

Một chiếc bút bằng xương rất hiếm có niên đại từ thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên đã được tìm thấy ở Gela, Sicily.

Thiên Đăng (The finestresullarte)
Một hiện vật có giá trị lịch sử và khảo cổ học quan trọng đã được khai quật tại khu vực Orto Fontanelle thuộc Gela, Sicily, nước Ý. Ảnh: @Bảo Tàng Thành Phố Sicily.
Đó là một chiếc bút viết bằng xương động vật dài 13,2 cm, được tìm thấy còn nguyên vẹn, vật thể có chất lượng và độ bảo quản đáng kinh ngạc. Ảnh: @Bảo tàng Thành phố Sicily.
Chiếc bút này là sản phẩm của quá trình chế tác vô cùng tỉ mỉ. Ảnh: @Bảo tàng Thành phố Sicily.
Yếu tố trang trí rõ ràng nhất là một đầu người được chạm khắc ở phần trên, được cho là tượng thần Dionysus. Phần cuối là phần mũi bút. Ảnh: @Bảo tàng Thành phố Sicily.
Các đặc điểm hình thức và kỹ thuật chế tác tinh xảo cho phép xác định niên đại của hiện vật vào thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên, một thời kỳ hưng thịnh về văn hóa của thành phố Gela cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Thành phố Sicily.
Có lẽ nó được dùng làm quà tặng cho thần linh, do những đặc điểm riêng biệt. Ảnh: @Bảo tàng Thành phố Sicily.
Đối với thành phố, phát hiện này mở rộng kiến ​​thức của chúng ta về các hoạt động thủ công mỹ nghệ trong khu vực và chứng minh sự hiện diện của các sản phẩm bằng xương động vật cổ. Ảnh: @Bảo tàng Thành phố Sicily.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
