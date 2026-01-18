“Búp bê sống” Lilly Luta diện áo lụa, khoe vóc dáng nhẹ nhàng tựa tranh vẽ

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Lilly Luta gây chú ý khi diện trang phục áo lụa mềm mại, tôn lên vẻ đẹp mong manh và vóc dáng thanh thoát.
Mới đây, Minh Hằng chia sẻ thời điểm mối quan hệ tình cảm với chồng chính thức bắt đầu, hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình yêu kín tiếng.
Bắt nhịp trào lưu “năm 2026 là 2016 mới”, MC Thanh Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tái hiện phong cách trẻ trung, rực rỡ.
Một bức tượng cừu bằng gốm tráng men 2.000 năm tuổi đã được tìm thấy giúp làm sáng tỏ lịch sử chung của các dân tộc Turkic.
Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
Gấu mèo Bắc Mỹ (Procyon lotor) là loài động vật quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và hành vi khiến giới khoa học bất ngờ.
Trang Bored Panda tiếp tục đăng tải loạt ảnh lịch sử phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân trên thế giới hàng chục năm trước.
Mitsubishi Montero hay Pajero được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt phiên bản hoàn toàn mới trong thời gian tới, với loạt thay đổi đáng chú ý từ thiết kế đến công nghệ.
Các tác phẩm tre bonsai mang vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng mềm mại, giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Mới đây, Minh Phúc trở thành người hùng khi giúp U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á và netizen phát hiện ra anh chàng cầu thủ là 'hoa đã có chủ'.
Nam diễn viên Huỳnh Anh và bà xã – MC Bạch Lan Phương vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bộ ảnh ngọt ngào trong vườn quýt.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới với trang phục dân tộc nổi bật, Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây ấn tượng khi “hóa” cô gái bản làng giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có thể nhận được cơ hội quý giá để tiến xa hơn trong sự nghiệp và tài vận khá tốt.
Lê Tuyết Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung loạt ảnh tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật.
Hàng nghìn bức vẽ trên đá được sơn màu đất son, bao gồm cả hình người và động vật biến hình, mang đến cái nhìn ấn tượng về cuộc sống cổ xưa ở vùng Amazon.
Trước khi đường ai nấy đi, Tóc Tiên - Hoàng Touliver sở hữu 2 bất động sản có giá lên đến hàng triệu đô, tọa lạc ở TP HCM và Đà Lạt.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Mina Phạm gây chú ý khi diện bộ đầm vàng xếp ly ôm dáng, khoe trọn vẻ ngoài sang trọng và thần thái chuẩn “phu nhân hào môn”.
Các nhà khảo cổ Đức khai quật 7 thanh kiếm cổ và kho tiền xu cổ, giúp làm sáng tỏ lịch sử và văn hóa thời kỳ cổ đại.
Ẩn mình trong những cánh rừng lá kim Bắc Mỹ, gà thông túi cổ tía (Dendragapus obscurus) là loài chim hoang dã mang nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú có 1-0-2.
iPhone 17e được kỳ vọng trở thành iPhone “vừa túi tiền” đáng chú ý nhất, cân bằng giữa hiệu năng ổn định, thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Nemo nhanh chóng thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc, thon gọn trong trang phục bikini.