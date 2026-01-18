Hà Nội

Cộng đồng trẻ

“Búp bê sống” Lilly Luta diện áo lụa, khoe vóc dáng nhẹ nhàng tựa tranh vẽ

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Lilly Luta gây chú ý khi diện trang phục áo lụa mềm mại, tôn lên vẻ đẹp mong manh và vóc dáng thanh thoát.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, Lilly Luta lựa chọn áo lụa tông xanh ngọc phối cùng váy họa tiết nhẹ nhàng, tạo cảm giác bay bổng, nữ tính.
Chất liệu mềm rũ giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, bờ vai mảnh mai và những đường nét cơ thể hài hòa. Tư thế tạo dáng chậm rãi, thần thái trầm lắng khiến Lilly Luta trông như một “nàng thơ” bước ra từ bức tranh cổ phong.
Điểm nổi bật trong bộ ảnh là sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, bối cảnh và khí chất của người đẹp. Mái tóc búi gọn, lối trang điểm trong veo cùng phụ kiện tinh giản càng làm nổi bật vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Lilly Luta vẫn ghi điểm nhờ thần thái đằm thắm và phong độ nhan sắc ổn định theo thời gian.
Lilly Luta (tên thật Nguyễn Thị Lượm, sinh năm 1992) là nữ diễn viên, người mẫu ảnh và “hot girl” đời đầu nổi tiếng tại Việt Nam, được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “Búp bê sống”.
Lilly Luta từng tham gia nhiều dự án phim như Bí ẩn song sinh, Bí mật đảo linh xà và để lại dấu ấn nhờ ngoại hình khác biệt cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc.
Trong những ngày đầu tháng 1/2026, Lilly Luta đã chính thức “khai máy” một dự án phim mới thuộc thể loại web-drama, hứa hẹn mang đến cho khán giả một vai diễn có chiều sâu.
Song song với diễn xuất, Lilly Luta vẫn duy trì sức hút trong vai trò mẫu ảnh. Ngày 15/01/2026, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh mới với trang phục đỏ, khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Về phong cách và ngoại hình, Lilly Luta là một trong số ít người đẹp công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ ngoài như mong muốn. Trong năm 2025 và đầu 2026, cô cũng tích cực theo đuổi lối sống lành mạnh, thường xuyên xuất hiện năng động trên sân tập pickleball.
Về đời tư, Lilly Luta quê gốc Khánh Hòa và từng gây chú ý với cái tên khai sinh độc lạ Nguyễn Thị Lượm – điều mà cô luôn khẳng định là niềm tự hào. Người đẹp còn được biết đến là con gái nuôi của danh ca Ngọc Sơn. Ở tuổi 34, Lilly Luta vẫn giữ vững phong độ nhan sắc và là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí lớn ở TP.HCM.
