Vợ chồng Joyce Phạm khoe ảnh cổ trang tại Hàn Quốc, visual chuẩn “hoàng tộc”

Cộng đồng trẻ

Vợ chồng Joyce Phạm khoe ảnh cổ trang tại Hàn Quốc, visual chuẩn “hoàng tộc”

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc mới đây, vợ chồng Joyce Phạm khiến cộng đồng mạng thích thú khi tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang truyền thống.

Thiên Anh
Xuất hiện trong trang phục hanbok cổ điển, Joyce Phạm ghi điểm với vóc dáng thon gọn, mảnh mai dù đã trải qua bốn lần sinh nở.
Thiết kế cổ trang nhiều lớp nhưng vẫn tôn lên vòng eo gọn gàng, dáng đứng uyển chuyển và phong thái dịu dàng của nàng hot mom.
Gương mặt rạng rỡ, thần thái đằm thắm giúp Joyce Phạm mang đến cảm giác như một “vương phi” bước ra từ phim cổ trang.
Sánh đôi bên vợ, Tâm Nguyễn diện trang phục cổ trang nam giới với gam màu trầm, form dáng rộng nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, điềm đạm.
Ngoại hình cao ráo, phong thái chững chạc của Tâm Nguyễn giúp tổng thể khung hình thêm hài hòa.
Những khoảnh khắc cả hai trao ánh nhìn, nắm tay hay đứng cạnh nhau trước khung cảnh cung điện cổ kính càng làm nổi bật sự gắn kết và tình cảm bền chặt của cặp đôi.
Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) là ái nữ đầu lòng của đại gia ngành nhựa Minh Nhựa.
Joyce Phạm và Tâm Nguyễn kết hôn vào tháng 9/2019 bằng một đám cưới xa hoa, thu hút sự chú ý lớn của giới trẻ. Đến tháng 9/2025, cặp đôi đã kỷ niệm tròn 6 năm ngày cưới với cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Hiện tại, vợ chồng Joyce Phạm đã có gia đình 4 con. Sau ba bé đầu (2 trai, 1 gái), cặp đôi chào đón thành viên thứ tư vào tháng 6/2025 – một bé trai có tên thân mật là Jayric (bé Rắn). Việc sinh liên tiếp 4 con trong vòng 6 năm, từ năm 20 đến 26 tuổi, khiến Joyce Phạm được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “hot mom hợp đẻ”.
Bước sang năm 2026, Joyce Phạm vẫn duy trì phong độ nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, Tâm Nguyễn tiếp tục ghi điểm với hình ảnh người chồng tâm lý, luôn đồng hành cùng vợ trong những chuyến du lịch sang trọng và chăm sóc gia đình chu đáo.
