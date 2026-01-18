Hà Nội

Phát hiện 5 rìu cổ tại Ba Lan hé lộ bí ẩn nền văn hóa Baltic xưa

Kho tri thức

Phát hiện 5 rìu cổ tại Ba Lan hé lộ bí ẩn nền văn hóa Baltic xưa

Năm chiếc rìu từ thời kỳ 1.300-1.700 năm trước công nguyên được tìm thấy, mở ra nhiều giả thuyết về lễ nghi hoặc giao thương cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Khi tiến hành khai quật tại Khu rừng Starogard gần Kociewie, Ba Lan, các chuyên gia đến từ Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là năm chiếc rìu cổ. Chúng được chôn sâu từ 20 đến 30 cm dưới các lớp cỏ và đất mùn Khu rừng Starogard. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Năm chiếc rìu này có niên đại từ năm 1.700 đến 1.300 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Theo thông báo, các hiện vật này là loại rìu tautušiai, có nguồn gốc từ các nền văn hóa Baltic ở Litva ngày nay hoặc đông bắc Ba Lan. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Đặc trưng bởi kích thước khá lớn, những chiếc rìu này có cán thon với các cạnh được nâng cao và lưỡi rộng. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Có khả năng chúng là vật dụng nghi lễ mang ý nghĩa tôn giáo. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Nhưng các nhà khảo cổ học vẫn chưa loại trừ khả năng chúng vẫn có thể là một phần của hiện vật được tìm thấy trong hoạt động buôn bán giao thương luyện kim cổ xưa. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
