5 cách bài trí thông minh của người Nhật biến nhà nhỏ 'hóa thênh thang'

Bất động sản

5 cách bài trí thông minh của người Nhật biến nhà nhỏ 'hóa thênh thang'

Không chạy theo sự cầu kỳ hay xa hoa, cách bài trí của người Nhật đề cao tính tối giản, biến những căn nhà nhỏ hẹp thành không gian sống tiện nghi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Người Nhật theo đuổi triết lý sống tối giản, chỉ giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết. Đồ dùng ít nhưng được chọn lọc kỹ, ưu tiên thiết kế đơn giản, đa năng. Ảnh: Yanko Design
Nhờ đó, không gian không bị “bội thực” bởi đồ đạc, lối đi luôn thông thoáng, tạo cảm giác rộng rãi hơn nhiều so với diện tích thực. Ảnh: The Japan Times
Khi bước vào một ngôi nhà ở Nhật Bản, khu vực tiền sảnh thường được xây thấp hơn nền nhà chính. Thiết kế này giúp phân tách rõ ràng giữa không gian bên ngoài và không gian sinh hoạt bên trong. Ảnh: The Japan Times
Tiền sảnh chìm giúp ngăn bụi bẩn, nước mưa và cát đất từ giày dép vào nhà, đồng thời tạo cảm giác căn nhà có chiều sâu và rộng rãi hơn. Ảnh: Takara standard
Thay vì gộp các chức năng vào một không gian, người Nhật thường chia phòng tắm thành các khu vực riêng biệt như khu vệ sinh, khu rửa mặt và khu tắm. Ảnh: Kidohomes
Cách chia ngăn này giúp các thành viên trong gia đình sử dụng phòng tắm cùng lúc mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây được xem là giải pháp thông minh, biến hạn chế về diện tích thành lợi thế về công năng. Ảnh: Kidohomes
Một trong những thiết kế nổi bật của nhà Nhật là nội thất có thể “biến hình”. Bàn ăn gấp gọn vào tường, giường ngủ dạng có thể xếp lại ban ngày, bàn trà kiêm bàn làm việc...Ảnh: Time Out
Cách bài trí này đặc biệt phù hợp với căn hộ nhỏ, nơi mỗi mét vuông đều được tận dụng triệt để. Ảnh: Treehugger
Cửa trượt là giải pháp kinh điển của người Nhật. Không cần khoảng trống để mở cánh như cửa bản lề, cửa trượt giúp tiết kiệm diện tích, đồng thời tạo sự liên thông linh hoạt giữa các phòng. Ảnh: AweDeco
Khi cần không gian mở, chỉ việc kéo cửa sang một bên, căn nhà lập tức trở nên rộng rãi và liền mạch. Ảnh: Futon Tokyo
#Thiết kế nội thất tối giản của Nhật Bản #Bài trí không gian nhỏ hiệu quả #Phân chia không gian hợp lý #Sử dụng nội thất biến hình #Giải pháp cửa trượt tiết kiệm diện tích #Thiết kế phòng tắm phân khu rõ ràng

