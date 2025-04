Cover "See You Later, Alligator", Doãn Hải My dính lùm xùm so sánh

Trong video, Doãn Hải My thể hiện ca khúc tiếng Anh nổi tiếng "See You Later, Alligator" – một bài hát thường được sử dụng để dạy trẻ em giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái và phong cách trình bày thân thiện, Hải My còn chinh phục khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng như "giọng công chúa". Đặc biệt, phát âm tiếng Anh của cô được khen là chuẩn, rõ ràng và dễ nghe – một yếu tố quan trọng trong việc dạy trẻ học ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, chính video viral này lại khiến vợ của Văn Hậu vướng vào những ồn ào và bị réo tên khắp cõi mạng. Hải My bị so sánh với nhiều Tiktoker cũng tham gia bắt trend hát bài tiếng Anh đang hot này. Doãn Hải My bị đem ra so sánh và tranh cãi cực nhiều. Nhiều người cho rằng nàng WAG sinh năm 2001 là người bắt trend hát tiếng Anh đỉnh nhất, cũng có người cho rằng cô hát không hay bằng một số cái tên còn lại. Bên dưới bài đăng của Hải My cũng có hàng nghìn bình luận trái nhiều, có tích cực và có cả tiêu cực nhận xét về phong cách của cô nàng. Thế nhưng, giữa ồn ào trên mạng vợ Đoàn Văn Hậu luôn chọn cách im lặng với tất cả. Doãn Hải My, sinh năm 2001 tại Hà Nội, không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh lịch mà còn sở hữu học vấn đáng nể. Cô từng là học sinh Trường THPT Marie Curie Hà Nội, nổi bật với thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền và đạt 8,25 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau đó, Hải My thi đỗ vào lớp chất lượng cao của Trường Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp xuất sắc với điểm 10 tuyệt đối cho khóa luận tốt nghiệp. Ngoài ra, cô sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0, giao tiếp được tiếng Trung và có định hướng học thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật. Không chỉ học giỏi, Hải My còn có năng khiếu nghệ thuật như hát, múa, vẽ và chơi đàn piano – một hình mẫu phụ nữ hiện đại vừa trí tuệ, vừa tài năng. Trước đó, Hải My từng gây ấn tượng với loạt video cover tiếng Anh và tiếng Việt như Phonecert và Mất Kết Nối, mỗi video đều đạt hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Hải My còn là một KOL nổi bật, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá lớn và hợp tác cùng nhiều thương hiệu uy tín.

Trong video, Doãn Hải My thể hiện ca khúc tiếng Anh nổi tiếng "See You Later, Alligator" – một bài hát thường được sử dụng để dạy trẻ em giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái và phong cách trình bày thân thiện, Hải My còn chinh phục khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng như "giọng công chúa". Đặc biệt, phát âm tiếng Anh của cô được khen là chuẩn, rõ ràng và dễ nghe – một yếu tố quan trọng trong việc dạy trẻ học ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, chính video viral này lại khiến vợ của Văn Hậu vướng vào những ồn ào và bị réo tên khắp cõi mạng. Hải My bị so sánh với nhiều Tiktoker cũng tham gia bắt trend hát bài tiếng Anh đang hot này. Doãn Hải My bị đem ra so sánh và tranh cãi cực nhiều. Nhiều người cho rằng nàng WAG sinh năm 2001 là người bắt trend hát tiếng Anh đỉnh nhất, cũng có người cho rằng cô hát không hay bằng một số cái tên còn lại. Bên dưới bài đăng của Hải My cũng có hàng nghìn bình luận trái nhiều, có tích cực và có cả tiêu cực nhận xét về phong cách của cô nàng. Thế nhưng, giữa ồn ào trên mạng vợ Đoàn Văn Hậu luôn chọn cách im lặng với tất cả. Doãn Hải My, sinh năm 2001 tại Hà Nội, không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh lịch mà còn sở hữu học vấn đáng nể. Cô từng là học sinh Trường THPT Marie Curie Hà Nội, nổi bật với thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền và đạt 8,25 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau đó, Hải My thi đỗ vào lớp chất lượng cao của Trường Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp xuất sắc với điểm 10 tuyệt đối cho khóa luận tốt nghiệp. Ngoài ra, cô sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0, giao tiếp được tiếng Trung và có định hướng học thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật. Không chỉ học giỏi, Hải My còn có năng khiếu nghệ thuật như hát, múa, vẽ và chơi đàn piano – một hình mẫu phụ nữ hiện đại vừa trí tuệ, vừa tài năng. Trước đó, Hải My từng gây ấn tượng với loạt video cover tiếng Anh và tiếng Việt như Phonecert và Mất Kết Nối, mỗi video đều đạt hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Hải My còn là một KOL nổi bật, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá lớn và hợp tác cùng nhiều thương hiệu uy tín.