Cặp đôi thiếu gia và hot girl tung ảnh cưới đẹp như cổ tích

Cặp đôi Huyme (Thành Phạm, SN 1993) và Hàn Hằng SN 1999) nhận được nhiều chú ý khi đằng trai là thiếu gia nổi tiếng, còn bạn gái cũng là hot girl có tiếng. Mới đây, Hàn Hằng khiến netizen phải trầm trồ khi xả hàng loạt ảnh cưới trên trang cá nhân. Cô nàng tâm sự về khoảnh khắc đặc biệt này:"Married? Not yet. In love? Always" (tạm dịch: "Đám cưới? Chưa phải bây giờ đâu. Đang trong trạng thái yêu đương? Luôn luôn nhé!"). Trong loạt ảnh, Huyme và Hàn Hằng thay 4 bộ trang phục cưới, thể hiện sự đầu tư cho dịp trọng đại trong cuộc đời. Toàn bộ hình cưới được thực hiện ở không gian trong nhà, sử dụng tông màu trắng - đen thanh lịch, sang trọng và cổ điển chủ đạo. Trong khi chú rể xuất hiện trong những bộ suit lịch lãm thì cô dâu khai thác triệt để lợi thế hình thể cùng vòng 1 căng tràn với loạt váy cô dâu phom dáng cúp ngực, cổ yếm cực kì bắt mắt. Cô dâu lựa chọn kiểu tóc xõa bồng bềnh cùng layout trang điểm ngọt ngào khoe visual "10 điểm không có nhưng". Màu ảnh cũng được lựa chọn mang hơi hướng điện ảnh như những thước phim tình cảm ngọt ngào Hàn Quốc. Trước khi tung ảnh cưới, Hàn Hằng cũng từng thả hint nhiều lần về bộ ảnh cưới của mình. Hiện tại, bộ ảnh đã hút hơn 110 nghìn lượt thích cũng hàng nghìn bình luận khen ngợi visual của cô dâu chú rể, cũng như dành lời chúc phúc cho cặp đôi. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi vào ngày 15/3, tại tư gia cô dâu ở TP.Thanh Hóa. Khi đó, cũng có nhiều người bạn nổi tiếng của cô dâu chú rể xuất hiện, như Phở Đặc Biệt, BigDaddy, Emily,... Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 5 năm hẹn hò. Huyme (tên thật: Phạm Công Thành, sinh năm 1993) là một trong những vlogger đời đầu được yêu mến. Hàn Hằng (sinh năm 1999) là hot girl sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm.

Cặp đôi Huyme (Thành Phạm, SN 1993) và Hàn Hằng SN 1999) nhận được nhiều chú ý khi đằng trai là thiếu gia nổi tiếng, còn bạn gái cũng là hot girl có tiếng. Mới đây, Hàn Hằng khiến netizen phải trầm trồ khi xả hàng loạt ảnh cưới trên trang cá nhân. Cô nàng tâm sự về khoảnh khắc đặc biệt này:"Married? Not yet. In love? Always" (tạm dịch: "Đám cưới? Chưa phải bây giờ đâu. Đang trong trạng thái yêu đương? Luôn luôn nhé!"). Trong loạt ảnh, Huyme và Hàn Hằng thay 4 bộ trang phục cưới, thể hiện sự đầu tư cho dịp trọng đại trong cuộc đời. Toàn bộ hình cưới được thực hiện ở không gian trong nhà, sử dụng tông màu trắng - đen thanh lịch, sang trọng và cổ điển chủ đạo. Trong khi chú rể xuất hiện trong những bộ suit lịch lãm thì cô dâu khai thác triệt để lợi thế hình thể cùng vòng 1 căng tràn với loạt váy cô dâu phom dáng cúp ngực, cổ yếm cực kì bắt mắt. Cô dâu lựa chọn kiểu tóc xõa bồng bềnh cùng layout trang điểm ngọt ngào khoe visual "10 điểm không có nhưng". Màu ảnh cũng được lựa chọn mang hơi hướng điện ảnh như những thước phim tình cảm ngọt ngào Hàn Quốc. Trước khi tung ảnh cưới, Hàn Hằng cũng từng thả hint nhiều lần về bộ ảnh cưới của mình. Hiện tại, bộ ảnh đã hút hơn 110 nghìn lượt thích cũng hàng nghìn bình luận khen ngợi visual của cô dâu chú rể, cũng như dành lời chúc phúc cho cặp đôi. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi vào ngày 15/3, tại tư gia cô dâu ở TP.Thanh Hóa. Khi đó, cũng có nhiều người bạn nổi tiếng của cô dâu chú rể xuất hiện, như Phở Đặc Biệt, BigDaddy, Emily,... Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 5 năm hẹn hò. Huyme (tên thật: Phạm Công Thành, sinh năm 1993) là một trong những vlogger đời đầu được yêu mến. Hàn Hằng (sinh năm 1999) là hot girl sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm.