Xã hội

Công an Sơn La xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin xấu độc

Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, kiểm soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý 16 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin xấu độc.

Gia Đạt

Ngày 26/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị xử lý một số trường hợp về hành vi đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng.

2-16.jpg
Công an tỉnh Sơn La xử lý ông Lường Thành T. với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, giả mạo về công tác nhân sự, suy diễn “đấu đá nội bộ”, “chia rẽ phe phái”, nói xấu, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt là đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng, đặc biệt với Công an các xã, phường Thảo Nguyên, Chiềng Sinh, Mai Sơn, Phù Yên, Gia Phù, Sông Mã, Phiêng Khoài, Chiềng Mai; Đoàn Kết; Thuận Châu…

Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, xác minh, xử lý 16 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin xấu độc. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp (phạt tiền 2 trường hợp = 12,5 triệu đồng, cảnh cáo 1 trường hợp); gọi hỏi, răn đe 13 trường hợp; yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa 16 nội dung vi phạm, qua đó ngăn chặn hàng nghìn lượt tiếp cận thông tin xấu độc.

Điển hình, Phòng An ninh mạng và PCTP Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đã tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, phát hiện anh Thào A P. (SN1992, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) về hành vi “Đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng”. Tiếp đó, Phòng An ninh mạng và PCTP Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý trường hợp ông Lường Thành T. (SN1962, trú tại xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) với hành vi như trên, đồng thời xử phạt hành chính theo đúng quy định của Pháp luật.

