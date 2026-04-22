Công an 'sờ gáy' cơ sở Chang’E Beauty & Academy thẩm mỹ trái phép

Mặc dù chỉ đăng ký dịch vụ chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy đã tổ chức thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

Cơ quan Công an làm việc với những người liên quan.
Cơ quan Công an làm việc với những người liên quan.

Trước đó, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) phát hiện cơ sở Chang’E Beauty & Academy (số 18 ngõ 67 phố Đỗ Quang) có dấu hiệu tổ chức hoạt động thẩm mỹ trái quy định.

Theo tài liệu điều tra, phía sau hoạt động chăm sóc da, cơ sở này đã tổ chức thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn.

Cụ thể, các hoạt động này được tiến hành ngay tại cơ sở spa, không bảo đảm các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định.

Đáng chú ý, khi khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, cơ sở này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời tiếp tục rà soát các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, qua vụ việc trên cho thấy, tình trạng một số cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã bất chấp quy định pháp luật, coi nhẹ an toàn của khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị theo quy định. Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà/ Tiền Phong
Thu 27 triệu đồng mỗi ca tiêm filler, cơ sở 'chui' bị đình chỉ 18 tháng

Cơ sở tiêm filler “chui” tại TP HCM bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng sau khi khiến khách hàng sưng, tê mặt, không thể liên lạc người thực hiện.

Tiêm filler tại nhà, khách gặp biến chứng không thể liên lạc

Sở Y tế TP HCM vừa xử lý một trường hợp cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy (filler).

Thẩm mỹ Adora truyền NMN cho khách, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nghiêm trọng

“Tiêm NMN trực tiếp vào đường máu là điều không thể thực hiện nếu không có nghiên cứu lâm sàng kỹ và được cơ quan y tế cấp phép”, BS Trần Minh Tú cho biết.

Mới đây, vụ việc Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ Adora Plastic Surgery Korea (gọi tắt Thẩm mỹ Adora) số 27 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cung cấp dịch vụ tiêm truyền NMN (Nicotinamide Mononucleotide) một tiền chất trực tiếp của phân tử NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) dấy lên lo ngại về sức khỏe của khách hàng.

NMN hiện được quảng bá rầm rộ như “liệu pháp chống lão hóa thần kỳ”, tuy nhiên, trên thực tế, hoạt chất này chưa được cơ quan quản lý y tế tại Việt Nam cũng như quốc tế công nhận là an toàn khi sử dụng qua đường tiêm truyền.

Thẩm mỹ Adora truyền NMN trái phép cho khách hàng?

Dù chưa được cấp phép, lưu hành tại Việt Nam, không có trong hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, nhưng hoạt chất NMN vẫn được Thẩm mỹ Adora truyền cho khách?

Mới đây, chị H. (ở Hà Nội) phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống, liên quan đến Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ Adora Plastic Surgery Korea (gọi tắt là Thẩm mỹ Adora) số 27 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội truyền NMN (Nicotinamide Mononucleotide) - tiền chất trực tiếp của phân tử thiết yếu của nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) cho khách hàng.

NMN được quảng cáo trên mạng có tác dụng chống lão hóa, thực tế, chưa được chứng nhận an toàn với sức khỏe con người, các dịch vụ tiêm truyền NMN, NAD+ chưa được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam.

