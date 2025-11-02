Hà Nội

Con gái chủ tịch IPP Group có cuộc sống thượng lưu thế nào ở tuổi 28?

Cộng đồng trẻ

Con gái chủ tịch IPP Group có cuộc sống thượng lưu thế nào ở tuổi 28?

Tiên Nguyễn là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Thiên Anh
Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997. Cô là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cùng người vợ thứ hai - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.
Bố của Tiên Nguyễn hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) còn Thủy Tiên giữ vai trò Tổng giám đốc IPPG.
Nhiều năm nay, Tiên Nguyễn không chỉ nổi tiếng trong giới thượng lưu mà còn cả trên MXH với 252k người theo dõi Instagram. Cô được biết đến và hâm mộ nhờ ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sang chảnh và cuộc sống thượng lưu trong mơ.
Là con gái gia tộc tài phiệt, cũng như các anh chị em của mình, Tiên Nguyễn được hưởng nền giáo dục xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Cô học cấp 3 tại 1 trường quốc tế ở TP.HCM sai đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).
Ngay từ khi còn ở tuổi teen, Tiên Nguyễn đã được ba mẹ dạy và cho cọ xát với những kiến thức thực tế trong việc quản trị kinh doanh.
Tiên Nguyễn cũng sẵn sàng bán hàng ở quầy giảm giá để lấy kinh nghiệm trong công việc kinh doanh gia đình.
Hiện tại, Tiên Nguyễn đang trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Cô giữ chức vụ Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn.
Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn còn là Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).
Trên trang mạng xã hội của mình, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang sang chảnh của mình. Hot girl sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn cùng làn da "bánh mật", gu ăn mặc thời thượng và phủ kín hàng hiệu.
Ái nữ tập đoàn IPP cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang cao cấp như của nhà mốt Chanel, Dolce &amp; Gabbana, Versace… khắp thế giới.
Thiên Anh
