Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Có nên phụ thuộc vào smartwatch để quản lý sức khỏe?

Smartwatch giúp theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, vận động và nhiều chỉ số sức khỏe, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu lạm dụng.

Trương Hiền

Trong thời đại công nghệ số, smartwatch (đồng hồ thông minh) đã trở thành một thiết bị quen thuộc, không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc, giải trí mà còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe hằng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng, việc lạm dụng smartwatch cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng cần lưu ý.

z6976128368637-fdaeffd0e8d2bd58848aa6ef76eeb4bc.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Lợi ích khi dùng smartwatch theo dõi sức khỏe

Theo dõi chỉ số cơ bản dễ dàng

Smartwatch giúp người dùng giám sát liên tục các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, huyết áp, chất lượng giấc ngủ, lượng calo tiêu hao, số bước đi bộ… Nhờ vậy, mỗi cá nhân có thể nắm bắt tình trạng cơ thể một cách trực quan mà không cần đến các thiết bị y tế chuyên dụng.

Hỗ trợ xây dựng lối sống lành mạnh

Với chức năng nhắc nhở vận động, theo dõi luyện tập thể thao, smartwatch khuyến khích người dùng duy trì thói quen rèn luyện thường xuyên. Những dữ liệu thống kê được ghi lại cũng là động lực giúp mỗi người cải thiện thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và vận động khoa học hơn.

Cảnh báo sớm bất thường

Một số mẫu đồng hồ thông minh có khả năng cảnh báo khi nhịp tim tăng hoặc giảm đột ngột, giúp phát hiện sớm nguy cơ về tim mạch. Điều này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, người có tiền sử bệnh nền.

Tích hợp tiện ích thông minh

Ngoài theo dõi sức khỏe, smartwatch còn kết nối với điện thoại để nhận cuộc gọi, tin nhắn, điều khiển nhạc… giúp người dùng thuận tiện trong công việc và sinh hoạt, đồng thời vẫn duy trì khả năng giám sát tình trạng cơ thể mọi lúc.

Hỗ trợ theo dõi giấc ngủ chuyên sâu

Nhiều dòng smartwatch có khả năng phân tích các giai đoạn giấc ngủ (ngủ nông, ngủ sâu, REM). Nhờ đó, người dùng có thể điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ và phục hồi năng lượng hiệu quả hơn.

Đồng hành trong quản lý bệnh mãn tính

Với những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim…, smartwatch giúp ghi lại dữ liệu hằng ngày. Các thông tin này có thể được chia sẻ với bác sĩ để theo dõi diễn tiến bệnh và điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời.

Hỗ trợ khẩn cấp khi cần thiết

Một số mẫu smartwatch tích hợp tính năng phát hiện té ngã hoặc gửi tín hiệu SOS đến người thân, cơ sở y tế trong trường hợp khẩn cấp. Đây là điểm cộng lớn đối với người cao tuổi hoặc người thường xuyên vận động ngoài trời.

Rủi ro khi lạm dụng smartwatch

Dữ liệu chưa hoàn toàn chính xác

Mặc dù có công nghệ hiện đại, smartwatch không thể thay thế thiết bị y tế chuyên nghiệp. Các số liệu đo được chỉ mang tính tham khảo. Nếu quá tin tưởng vào những thông số này mà bỏ qua thăm khám y tế, người dùng có thể bỏ lỡ chẩn đoán bệnh quan trọng.

Gây lo lắng quá mức

Việc theo dõi sức khỏe liên tục có thể khiến một số người trở nên ám ảnh, lo lắng khi thấy chỉ số dao động dù trong giới hạn bình thường. Điều này có thể tạo áp lực tâm lý, dẫn đến căng thẳng không đáng có.

Vấn đề bảo mật thông tin

Dữ liệu sức khỏe là thông tin nhạy cảm. Nếu không được bảo mật chặt chẽ, dữ liệu có nguy cơ bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích bởi bên thứ ba, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân.

Ảnh hưởng thói quen sinh hoạt

Một số người phụ thuộc quá nhiều vào smartwatch để quản lý sức khỏe, dẫn đến mất cân bằng trong sinh hoạt. Ví dụ, chỉ tập luyện khi đồng hồ nhắc nhở thay vì lắng nghe nhu cầu thực sự của cơ thể.

Smartwatch là công cụ hữu ích giúp nâng cao nhận thức và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nó chỉ nên được xem là thiết bị hỗ trợ, không thể thay thế việc thăm khám và tư vấn y tế từ bác sĩ. Để tận dụng tối đa lợi ích, người dùng cần biết cách sử dụng hợp lý, đồng thời cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn.

#đồng hồ thông minh #quản lý sức khỏe #smartwatch #theo dõi nhịp tim #giấc ngủ chất lượng #rủi ro lạm dụng smartwatch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tránh sai lầm khi tập thể dục dưới trời nắng nóng

Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức khoẻ, nhưng trong những ngày nắng nóng gay gắt, vận động không đúng thời điểm có thể gây nguy hiểm.

Duy trì thói quen vận động mỗi ngày là điều quan trọng để bảo vệ sức khoẻ. Tuy nhiên, trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, tập thể dục sai thời điểm có thể khiến cơ thể kiệt sức, thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng như sốc nhiệt, say nắng. Vậy nên vận động lúc nào là tốt nhất trong ngày?

Nhiều người vẫn cố gắng tập luyện ngoài trời bất kể thời tiết, cho rằng đổ mồ hôi nhiều mới hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này có thể gây hại nếu cơ thể không kịp thích nghi. Việc chọn thời điểm vận động phù hợp trong ngày nắng nóng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thời điểm không nên uống cà phê, cực hại sức khoẻ

Tránh uống cà phê gần giờ đi ngủ, khi đói hoặc căng thẳng để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Uống cà phê là một thói quen phổ biến của nhiều người, tuy nhiên chúng ta cần chú ý những khung giờ, thời điểm nên uống cà phê trong ngày để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuyệt đối không nên uống cà phê vào 3 thời điểm sau:

Uống cà phê gần thời gian đi ngủ

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thay đổi thói quen ăn mặn, tránh gây hại sức khoẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng ăn mặn là nguy cơ dẫn đến suy các cơ quan như tim, thận.

Theo các bác sĩ, ăn mặn làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, cơ thể sẽ có cảm giác khát, dẫn đến uống nước nhiều, giữ nước trong cơ thể gây tăng huyết áp. Cơ thể cũng tìm cách tăng đào thải natri qua nước tiểu, dẫn tới mất kali, canxi và nhiều khoáng chất khác. Ăn mặn sẽ làm tăng cường độ làm việc của hệ thống tim mạch, thận và tiết niệu nên sớm dẫn tới suy giảm chức năng hoạt động của các hệ cơ quan này.

Ăn mặn gây tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy tim, suy thận, loãng xương... Ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và ung thư đường tiêu hóa. Đối với những người đã mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, suy thận và suy gan, ăn nhiều muối sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Thành phần Natri trong muối làm tăng huyết áp do các lý do sau:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới