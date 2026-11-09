Claude Code siết tạo game, lập trình viên bị ảnh hưởng

Anthropic đã bổ sung quy định mới vào chỉ dẫn của Claude Code khi sử dụng mô hình Claude Opus 5.5, nhằm ngăn công cụ AI tái tạo những trò chơi đã tồn tại. Thay đổi được phát hiện vào khoảng ngày 27/10 và nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi một người dùng đăng ảnh chụp chỉ dẫn lên mạng xã hội X hôm 30/10. Nội dung yêu cầu Claude tạo game nguyên bản, game thuộc một thể loại nhất định hoặc sản phẩm dựa trên thiết kế, tài nguyên do người dùng cung cấp, nhưng không được làm lại một trò chơi cụ thể, kể cả khi đổi tên hoặc gọi đó là sản phẩm mới.

Claude Code bổ sung quy tắc ngăn AI tái tạo các trò chơi đã tồn tại, áp dụng với mô hình Opus 5.5.

Addy Osmani, thành viên nhóm kỹ thuật Anthropic, xác nhận công ty đã thêm hai câu vào chỉ dẫn của Claude Code. Theo ông, việc sử dụng AI để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vi phạm chính sách của hãng, trong khi các dự án game nguyên bản hoặc được phát triển từ tài nguyên hợp pháp của người dùng vẫn phải hoạt động bình thường. Động thái diễn ra giữa lo ngại AI có thể bị lợi dụng để sao chép trò chơi. Một số studio độc lập thậm chí đã hủy bản chơi thử công khai vì sợ bản demo bị đưa vào công cụ AI để tạo ra sản phẩm nhái.

Tuy nhiên, quy định mới nhanh chóng gây ra những tác dụng phụ. Trên GitHub, nhiều lập trình viên phản ánh Claude Code từ chối hỗ trợ giữa chừng các dự án game, kể cả khi họ chỉ mô phỏng cơ chế chơi hoặc sửa lỗi cho sản phẩm của mình. Ray Weiss, CEO Conflict Simulations, cho biết công cụ ngừng hỗ trợ những dự án trả phí mà công ty ông đã phát triển trong nhiều tháng. Doanh nghiệp này xây dựng phiên bản kỹ thuật số của các trò chơi bàn cờ chiến tranh cho khách hàng sở hữu bản vật lý, dựa trên mã nguồn và tài liệu do chính khách hàng cung cấp. Một số nhà phát triển khác cũng gặp tình trạng bị từ chối khi viết mã chống gian lận hoặc kiểm tra bảo mật cho game của họ.

Một số lập trình viên phản ánh Claude Code từ chối hỗ trợ cả những dự án game và tác vụ dịch ngược phần mềm hợp pháp.

Vấn đề không dừng ở lĩnh vực trò chơi. Người dùng còn báo cáo Claude Code từ chối nhiều tác vụ dịch ngược phần mềm, như phân tích tệp lỗi Windows, gỡ ứng dụng cài sẵn trên TV Samsung hay sử dụng bộ công cụ Reverse Engineer Anything. Đây là những công việc có thể phục vụ mục đích nghiên cứu, sửa lỗi và phát triển phần mềm hợp pháp. Tuy nhiên, chưa rõ các trường hợp này có liên quan trực tiếp đến quy tắc chống sao chép game hay xuất phát từ cơ chế hạn chế an ninh mạng riêng. Anthropic từng cho biết khi triển khai Opus 5.5, hãng áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh mạng và chuyển phần lớn tác vụ thuộc nhóm này sang Opus 4.8.

Anthropic cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh để tìm điểm cân bằng giữa ngăn chặn hành vi vi phạm và hỗ trợ công việc hợp pháp. Osmani cũng đề nghị người dùng gửi những trường hợp Claude từ chối xử lý dự án thuộc quyền sở hữu của họ. Dù vậy, sự việc đặt ra câu hỏi về tính ổn định của các công cụ AI đám mây: nhà cung cấp có thể thay đổi chỉ dẫn từ máy chủ mà không cần người dùng cập nhật phần mềm hay câu lệnh. Vì thế, một tác vụ từng được hỗ trợ có thể bất ngờ bị từ chối trong lần sử dụng tiếp theo.