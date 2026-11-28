Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng nhân loại có thể đang tiến gần đến thời điểm xuất hiện siêu trí tuệ. Theo ông, những quyết định được đưa ra trong khoảng một năm tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của thế giới. Nhận định này được Wang chia sẻ trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X ngày 22/11, giữa lúc năng lực của các mô hình AI liên tục được mở rộng.

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, cảnh báo siêu trí tuệ có thể sớm vượt qua năng lực của con người. (Ảnh: Matters Joural)

Một trong những dẫn chứng được ông Wang đề cập là bước đột phá liên quan đến giả thuyết Riemann, bài toán toán học nổi tiếng được đặt ra từ năm 1859. Ông xem đây là dấu hiệu cho thấy AI đang tiến đến khả năng suy luận ở cấp độ chuyên gia hàng đầu. Tuy nhiên, tuyên bố về việc giải được giả thuyết này vẫn cần được giới toán học kiểm chứng. Viện Toán học Clay hiện vẫn xếp bài toán vào danh sách những vấn đề chưa có lời giải được công nhận. Vì vậy, chưa thể xem đây là một thành tựu toán học đã được xác nhận.

Theo lãnh đạo Meta, AI đã vượt qua nhiều giới hạn từng cản trở quá trình phát triển. Ông nhắc lại thành tích của mô hình o3 do OpenAI phát triển tại kỳ thi Toán học mời gọi Mỹ (AIME) vào tháng 12/2024, sau đó là những tiến bộ trong lập trình, an ninh mạng và khả năng thực hiện nhiệm vụ của các AI agent. Wang nhận định rào cản lớn nhất hiện nay không còn đơn thuần là trí thông minh, mà nằm ở kiến thức chuyên ngành, hạ tầng và khả năng thử nghiệm thực tế. Nếu những yếu tố này tiếp tục được cải thiện, AI có thể đóng góp vào tiến bộ khoa học với tốc độ chưa từng có.

Những tiến bộ trong suy luận và khả năng tự thực hiện nhiệm vụ đang đặt ra yêu cầu mới về an toàn và kiểm soát AI. (Ảnh: Avast)

Điều khiến ông Wang lo ngại hơn cả là khả năng AI tự nghiên cứu và nâng cấp chính mình. Khi đủ năng lực phát triển các hệ thống AI mới, máy móc có thể tạo ra vòng lặp tự cải thiện liên tục, khiến tốc độ tiến hóa vượt khỏi khả năng theo dõi của con người. Những tác động tiềm tàng không chỉ nằm trong lĩnh vực công nghệ mà còn lan sang sinh học, kinh tế và phát triển vũ khí. Ông đặt câu hỏi liệu nhân loại có thể duy trì quyền kiểm soát trước những hệ thống thông minh hơn con người hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần hay không.

Trước viễn cảnh đó, Wang kêu gọi các công ty công nghệ ưu tiên nghiên cứu an toàn, bảo mật và khả năng căn chỉnh AI với mục tiêu của con người, thay vì chỉ chạy đua phát triển những hệ thống mạnh hơn. Cảnh báo này cũng gợi lại nhận định của Tao Lin, nhà nghiên cứu thuộc Anthropic, về nguy cơ AI thay thế phần lớn công việc hiện nay. Trong khi đó, Elon Musk ngày 22/11 cũng tuyên bố siêu trí tuệ đã xuất hiện và nhân loại đang bước vào kỷ nguyên Singularity. Dù thời điểm công nghệ này trở thành hiện thực vẫn còn gây tranh luận, những cảnh báo trên cho thấy bài toán kiểm soát AI đang ngày càng cấp thiết.