Lenovo Legion Go Beam là mẫu máy chơi game cầm tay mới chạy Android, trang bị chip Snapdragon G2 Gen 1, màn hình 120 Hz và hỗ trợ Wi-Fi 6E.

Lenovo đang chuẩn bị mở rộng dòng máy chơi game cầm tay Legion Go với một sản phẩm mới mang tên Legion Go Beam.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, thiết bị sẽ không chạy Windows hay SteamOS như nhiều mẫu handheld gaming PC hiện nay, mà chuyển sang sử dụng Android.

Máy chơi game cầm tay tiếp theo của Lenovo sẽ chạy Android.

Đây có thể là hướng đi đáng chú ý của Lenovo trong phân khúc máy chơi game cầm tay, khi hãng từng chủ yếu tập trung vào các thiết bị chạy Windows hoặc SteamOS. Legion Go Beam được cho là sẽ hướng tới trải nghiệm chơi game Android và streaming game qua mạng.

Theo nguồn tin, Legion Go Beam sử dụng chip Snapdragon G2 Gen 1, bộ xử lý đã xuất hiện trên một số thiết bị chơi game cầm tay khác.

Legion Legion Go Beam sử dụng chip Snapdragon G2 Gen 1.

Máy được trang bị màn hình 7 inch với tần số quét 120 Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn khi chơi game.

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ Wi-Fi 6E và tích hợp Legion Space, phục vụ các nhu cầu quản lý game cũng như streaming. Lenovo được cho là sẽ quảng bá Legion Go Beam với thời lượng pin dài, dù chưa có thông số dung lượng pin cụ thể được tiết lộ.

CES 2027 được xem là thời điểm có khả năng Lenovo chính thức giới thiệu sản phẩm, dựa trên thời gian xuất hiện của những thông tin rò rỉ gần đây.