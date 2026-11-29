Không phải thông qua câu lệnh, công cụ này được định vị như một trợ lý kỹ thuật có thể xử lý các yêu cầu liên quan đến hình học, tải trọng và đặc tính vật lý.

Start-up Godela giới thiệu Godel-1 như một mô hình AI dành cho thế giới vật lý, tập trung vào các công việc kỹ thuật thay vì những tác vụ ngôn ngữ phổ thông. Theo mô tả trên trang sản phẩm, hệ thống cho phép người dùng thiết kế, mô phỏng và hỗ trợ chế tạo phần cứng.

Công cụ AI Godel-1 có thể chuyển câu nói thông thường thành thiết kế kỹ thuật.

Trong quy trình được giới thiệu, người dùng có thể mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống sau đó hỗ trợ chuyển yêu cầu thành thiết kế, tạo mô hình CAD, thực hiện mô phỏng và xây dựng tài liệu kỹ thuật. Các kết quả trình diễn của Godela bao gồm mô hình hộp số, bản vẽ và hình ảnh mô phỏng ứng suất.

Đây là hướng phát triển đáng chú ý bởi thiết kế phần cứng khác căn bản với việc tạo một hình ảnh 3D đẹp mắt. Một chi tiết máy cần đáp ứng kích thước, dung sai, độ bền, khả năng chịu nhiệt, rung động và điều kiện sản xuất. Một thiết kế có hình dạng hợp lý chưa chắc hoạt động được trong thực tế.

Godela cho biết Godel-1 hướng tới việc kết hợp thiết kế hình học với phân tích các yếu tố vật lý, qua đó giúp kỹ sư xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu ngay từ giai đoạn đầu.

AI có thể rút ngắn vòng lặp thiết kế

Trong quy trình kỹ thuật truyền thống, kỹ sư thường phải xây dựng mô hình CAD, thiết lập điều kiện mô phỏng, chạy phần mềm phân tích rồi điều chỉnh thiết kế. Mỗi lần thay đổi một thông số quan trọng có thể kéo theo nhiều bước kiểm tra lại.

Kết quả AI Godela tạo ra sau câu nói: "Cho tôi xem áp suất bề mặt xe của tôi ở tốc độ 60 dặm/giờ"

Nếu AI có thể hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và kết nối với các công cụ thiết kế, mô phỏng, nó có thể giúp giảm thời gian chuẩn bị mô hình và thử nghiệm các phương án. Kỹ sư có thể yêu cầu thay đổi kích thước, vật liệu hoặc cấu trúc, sau đó so sánh kết quả mô phỏng để lựa chọn phương án phù hợp.

Điểm khác biệt của Godel-1 so với chatbot thông thường là mục tiêu xử lý những bài toán có ràng buộc vật lý. Hệ thống không chỉ cần tạo ra câu trả lời nghe hợp lý, mà còn phải đưa ra mô hình có thể kiểm tra bằng các công cụ kỹ thuật.

Tuy nhiên, khả năng này cần được đánh giá qua những bài toán thực tế, có dữ liệu đối chứng và tiêu chí kỹ thuật rõ ràng. Một kết quả mô phỏng chỉ có giá trị khi điều kiện đầu vào, mô hình vật lý và giả định tính toán phù hợp với sản phẩm thực.

Chưa thể xem AI thay thế kỹ sư

Godel-1 hiện được Godela giới thiệu ở giai đoạn beta dành cho người thử nghiệm. Công ty chưa công bố đầy đủ các kết quả đánh giá độc lập về độ chính xác, tỷ lệ thiết kế đạt yêu cầu hay khả năng chế tạo hàng loạt.

Một số thiết kế do Godel-1 tạo ra.

Đây là giới hạn quan trọng cần lưu ý. Thiết kế do AI tạo ra có thể chứa sai sót hình học, thiếu ràng buộc hoặc không đáp ứng điều kiện vận hành. Ngay cả khi mô phỏng cho kết quả tích cực, sản phẩm vẫn cần được kiểm tra bằng quy trình kỹ thuật, thử nghiệm vật lý và đánh giá an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, chất lượng đầu ra phụ thuộc vào mức độ cụ thể của yêu cầu. Nếu người dùng không cung cấp đủ thông tin về vật liệu, tải trọng, môi trường làm việc và kích thước, hệ thống phải tự đưa ra giả định. Những giả định sai có thể dẫn đến thiết kế không phù hợp.

Godel-1 cho thấy AI đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực kỹ thuật vật lý, nơi giá trị không nằm ở khả năng tạo nội dung mà ở việc tạo ra thiết kế có thể kiểm chứng. Nếu chứng minh được độ tin cậy, những công cụ như vậy có thể giúp các nhóm kỹ sư rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là công cụ hỗ trợ thử nghiệm, chưa phải giải pháp có thể tự thay thế quy trình thiết kế và thẩm định chuyên nghiệp.