Chạy HarmonyOS 7, MateBook Fold S hỗ trợ đa nhiệm trên ba màn hình, công cụ văn phòng AI và trợ lý Xiaoyi Work. Bản cao cấp nhất có giá 116 triệu đồng.

Huawei vừa chính thức giới thiệu mẫu laptop màn hình gập thế hệ tiếp theo mang tên MateBook Fold S. Khác biệt hoàn toàn với những thiết bị di động truyền thống, sản phẩm này gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ khả năng biến hóa linh hoạt giữa ba không gian hiển thị độc lập.

Huawei MateBook Fold S 3 màn hình ra mắt với thiết kế cực kỳ độc đáo và hiện đại.

Kết hợp cùng bộ vi xử lý Kirin XE90 thế hệ mới và hệ điều hành HarmonyOS 7 được tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc chuyên nghiệp.

Điểm nhấn trên MateBook Fold S chính là hệ thống màn hình đa nhiệm vô cùng độc đáo. Ở trạng thái mở rộng hoàn toàn, người dùng sẽ được trải nghiệm một tấm nền OLED dẻo kích thước lên tới 14,7 inch với độ phân giải sắc nét 3.240 x 2.160 pixel, tần số quét 120Hz mượt mà cùng độ sáng tối đa đạt mức 1.600 nit.

Khi gập đôi thiết bị lại theo phương ngang, không gian hiển thị này lập tức thu gọn thành một màn hình 10,2 inch với độ phân giải 2.160 x 1.620 pixel, mang đến cảm giác sử dụng tương tự một cuốn sổ tay điện tử gọn gàng.

Màn hình bên trong với kích thước 14,7 inch khi mở và 10,2 inch khi gập.

Chưa dừng lại ở đó, Huawei còn trang bị thêm một màn hình phụ hình vuông kích thước 3,5 inch nằm ở mặt ngoài của máy. Màn hình ngoài này tuy nhỏ gọn nhưng sở hữu thông số ấn tượng với độ phân giải 980 x 980 pixel, duy trì tần số quét 120Hz và đẩy độ sáng đỉnh lên tới 2.500 nit, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông báo hay thao tác nhanh ngay cả dưới ánh nắng gắt ngoài trời.

Về ngôn ngữ thiết kế và tính di động, Huawei mang đến cho khách hàng ba tùy chọn màu sắc thanh lịch bao gồm Đen Huyền Bí, Trắng Bầu Trời và Xanh Mây Trời.

Trọng lượng của thiết bị được tối ưu ở mức đáng kinh ngạc đối với một chiếc laptop màn hình gập, trong đó hai phiên bản màu đen và trắng chỉ nặng vỏn vẹn 639g, còn phiên bản màu xanh nhỉnh hơn đôi chút ở mức 647g.

Độ mỏng của thân máy cũng là một kỳ tích về kỹ thuật chế tác khi chỉ đạt 6,49 mm lúc mở phẳng và 12,98 mm khi gập gọn lại. Để đảm bảo độ bền bỉ cho kết cấu phức tạp này, hãng đã ứng dụng cơ chế bản lề Tiangong tiên tiến.

Chip Kirin XE90 tự phát triển là nền tảng sức mạnh của MateBook Fold S.

Cấu trúc bản lề này là sự kết hợp tinh xảo giữa trục hợp kim titan được chế tạo bằng công nghệ in laser chính xác cao cùng tấm ốp bằng sợi carbon siêu bền, giúp gia tăng đáng kể độ cứng cáp và khả năng chịu lực sau hàng chục nghìn lần đóng mở liên tục.

Ẩn sau vẻ ngoài mỏng nhẹ đó là một cấu hình phần cứng được đầu tư bài bản nhằm đáp ứng các tác vụ nặng. Trái tim của MateBook Fold S là con chip Kirin XE90 do chính Huawei phát triển.

Để duy trì hiệu suất ổn định ở mức công suất lên tới 22W, đội ngũ kỹ sư đã tích hợp bên trong thân máy một quạt tản nhiệt cánh mỏng vận hành êm ái kết hợp cùng buồng hơi dạng vòng có chu trình làm mát kép.

Nguồn năng lượng cho toàn bộ hệ thống được cung cấp bởi viên pin dung lượng 6.021 mAh, tương đương 46Wh, đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 66W giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dùng bận rộn.

Quạt tản nhiệt cánh mỏng giúp duy trì hiệu suất.

Về khả năng kết nối và giải trí, thiết bị hỗ trợ chuẩn mạng không dây Wi-Fi 7 tốc độ cao, Bluetooth 6.0, hai cổng giao tiếp USB 3.2 Gen 1, cảm biến vân tay tích hợp tiện lợi cùng hệ thống 4 loa ngoài mang lại âm thanh sống động.

Hệ thống nhiếp ảnh trên MateBook Fold S cũng nhận được những nâng cấp vượt bậc, vượt xa tiêu chuẩn thông thường của một chiếc máy tính xách tay. Ở mặt sau, Huawei trang bị cụm camera chính độ phân giải 50 MP đi kèm ống kính đa quang phổ Red Maple thế hệ thứ 2.

Đây là lần đầu tiên công nghệ hình ảnh Red Maple trứ danh được đưa lên một dòng máy tính chạy hệ điều hành HarmonyOS, hứa hẹn khả năng tái tạo màu sắc trung thực và chụp tài liệu sắc nét.

Ở mặt trước, camera 12 MP đảm nhiệm vai trò phục vụ các cuộc gọi video trực tuyến chất lượng cao, hoạt động song song với một camera hồng ngoại 1 MP chuyên biệt dành cho tính năng nhận diện khuôn mặt bảo mật.

Các camera tích hợp phía trên màn hình phụ bên ngoài với tỷ lệ màn hình giống hệt một chiếc smartphone gập.

Sức mạnh phần cứng của MateBook Fold S được phát huy tối đa nhờ sự tối ưu hóa từ nền tảng HarmonyOS 7. Hệ điều hành này cho phép người dùng luân chuyển các ứng dụng một cách liền mạch giữa màn hình lớn bên trong và màn hình vuông nhỏ gọn bên ngoài chỉ bằng những thao tác vuốt chạm tự nhiên.

Huawei cũng đặc biệt nhấn mạnh vào bộ công cụ văn phòng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đa màn hình, khả năng lập trình chuyên sâu trên không gian hiển thị rộng lớn thông qua nền tảng Qoder, cũng như tính năng chạm để đồng bộ và truyền tải dữ liệu tức thì giữa các thiết bị trong cùng hệ sinh thái.

Đồng hành cùng người dùng trong công việc hàng ngày là trợ lý ảo Xiaoyi Work thế hệ mới. Công cụ trí tuệ nhân tạo này có khả năng tự động phác thảo kịch bản phân cảnh, cho phép điều khiển máy tính từ xa ngay trên màn hình điện thoại, đồng thời sở hữu năng lực đọc hiểu và tóm tắt nội dung của nhiều tài liệu phức tạp cùng một lúc.

Nền tảng hệ điều hành HarmonyOS 7, các tính năng AI được tích hợp sâu vào từng ứng dụng khiến MateBook Fold S trở thành cỗ máy làm việc, giải trí đỉnh cao.

Huawei phân phối MateBook Fold S với nhiều tùy chọn cấu hình bộ nhớ đa dạng nhằm phục vụ từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Tất cả các phiên bản tiêu chuẩn đều được tặng kèm sẵn bàn phím rời và túi chống sốc trong hộp, riêng các phiên bản cao cấp sở hữu dung lượng RAM 32GB sẽ được bổ sung thêm bút cảm ứng.

Bên cạnh đó, mẫu bàn phím gập Star Leap với hành trình phím sâu 1,5 mm cũng được bán lẻ với giá 5 triệu đồng. Khép lại sự kiện ra mắt đầy ấn tượng, Huawei còn giới thiệu thêm phiên bản siêu sang mang tên MateBook Fold Master Edition sở hữu 32GB RAM và dung lượng lưu trữ khổng lồ 2TB, hướng đến giới doanh nhân cao cấp với mức giá 116 triệu đồng.

Mức giá cho các phiên bản MateBook Fold S: - MateBook Fold S 16GB RAM và 256GB bộ nhớ trong: 58 triệu đồng

- MateBook Fold S 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong: 65,5 triệu đồng

- MateBook Fold S 24GB RAM và 512GB bộ nhớ trong: 73,5 triệu đồng

- MateBook Fold S 32GB RAM và 1TB bộ nhớ trong: 88,8 triệu đồng

- MateBook Fold S 32GB RAM và 1TB bộ nhớ trong Limited Edition: 96,5 triệu đồng.

- MateBook Folf Master Edition 32GB RAM 2TB bộ nhớ: 116 triệu đồng