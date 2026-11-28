Trong nhiều năm, Visual Studio Code (VS Code) gần như là công cụ không thể thiếu đối với giới lập trình. Đây là nơi các nhà phát triển viết mã, sửa lỗi, kiểm thử và quản lý dự án. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thói quen này. CEO Microsoft Satya Nadella thừa nhận Claude Code của Anthropic đã tạo ra bước ngoặt đáng kể, khiến vai trò của những môi trường phát triển truyền thống dần bị lu mờ chỉ trong khoảng 6 tháng.

Claude Code đang thay đổi cách lập trình viên xây dựng phần mềm bằng khả năng tự thực hiện nhiều nhiệm vụ thông qua câu lệnh.

Xuất hiện dưới dạng thử nghiệm vào tháng 2/2025, Claude Code mang đến cách tiếp cận khác biệt so với các công cụ hỗ trợ lập trình trước đây. Thay vì chỉ đề xuất những dòng mã tiếp theo như GitHub Copilot ở giai đoạn đầu, công cụ của Anthropic có thể đọc toàn bộ mã nguồn, chỉnh sửa tệp, viết kiểm thử và thực hiện nhiều thao tác trực tiếp trên dự án. Lập trình viên chỉ cần mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tự phân tích và triển khai các bước cần thiết thông qua giao diện dòng lệnh. Theo Nadella, điều bất ngờ nằm ở việc Anthropic đã biến một công cụ vốn quen thuộc với dân kỹ thuật thành phương thức tương tác trực tiếp với AI. Ông cho rằng mã nguồn đang dần chuyển từ thứ con người trực tiếp tạo ra thành kết quả do AI sản xuất.

Sự thay đổi này buộc Microsoft phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển sản phẩm. Nadella thừa nhận công ty từng phải nhanh chóng thích ứng với chế độ tác nhân của Cursor trước khi tiếp tục chịu sức ép từ Claude Code. Ông cũng rút ra bài học rằng các nhà phát triển không nên quá gắn bó với những sản phẩm mình từng tạo ra. Theo một quan sát được The Pragmatic Engineer đề cập, khoảng 10 lập trình viên tại một startup đã thay đổi đáng kể thói quen làm việc, không còn sử dụng môi trường phát triển theo cách truyền thống như trước. Dù đây chỉ là nhóm khảo sát nhỏ, xu hướng này cho thấy AI đang có khả năng thay đổi cả quy trình xây dựng phần mềm.

Microsoft tích hợp thêm các tác nhân AI như Claude, Codex và Copilot vào VS Code để thích ứng với xu hướng lập trình mới.

Dẫu vậy, VS Code chưa mất đi vị thế trên thị trường. Khảo sát nhà phát triển năm 2026 của Stack Overflow ghi nhận 70,9% trong số 13.193 người trả lời câu hỏi liên quan vẫn sử dụng công cụ này, dù tỷ lệ đã giảm so với mức 75,9% của năm trước. Nhiều lập trình viên vẫn cần VS Code để kiểm tra mã do AI tạo ra, phát hiện lỗi và rà soát những phần quan trọng như bảo mật, xác thực hay cơ sở dữ liệu. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với AI, Microsoft đang tìm cách biến VS Code thành trung tâm quản lý các tác nhân lập trình. Những cập nhật mới cho phép người dùng làm việc với Copilot, Claude và Codex ngay trong trình soạn thảo, đồng thời bổ sung khả năng lựa chọn mô hình AI và quản lý các phiên làm việc tự động.

Cuộc cạnh tranh giữa Microsoft và Anthropic vì thế không đơn thuần là câu chuyện về hai công cụ lập trình. Vấn đề lớn hơn nằm ở cách con người tương tác với phần mềm trong kỷ nguyên AI. Khi lập trình viên có thể giao nhiệm vụ thay vì trực tiếp viết từng dòng mã, vai trò của trình soạn thảo cũng phải thay đổi. Với Microsoft, thách thức hiện tại không chỉ là giữ chân người dùng VS Code, mà còn phải chứng minh công cụ này vẫn cần thiết trong một quy trình mà AI ngày càng đảm nhận nhiều công việc hơn.