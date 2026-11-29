Trong bối cảnh thanh toán hóa đơn điện, nước và các dịch vụ thiết yếu ngày càng được thực hiện qua ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng trực tuyến, các đối tượng lừa đảo cũng liên tục thay đổi phương thức tiếp cận người dân. Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh nhân viên điện, nước, truyền hình hoặc internet, gọi điện thông báo khách hàng còn nợ cước và yêu cầu chuyển khoản ngay để tránh bị ngừng cung cấp dịch vụ.

Giả danh nhân viên điện, nước và khai thác dữ liệu cá nhân để lừa đảo

Ảnh minh họa.

Theo cảnh báo từ Cổng thông tin điện tử xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp với phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường khai thác sự thiếu cảnh giác, tâm lý lo ngại bị gián đoạn những dịch vụ thiết yếu hoặc nhu cầu giải quyết công việc nhanh chóng để chiếm đoạt tài sản. Không ít trường hợp, chúng còn nắm được một phần thông tin cá nhân của người bị gọi, khiến cuộc trao đổi có vẻ đáng tin cậy hơn.

Với thủ đoạn giả danh nhân viên điện, nước, kẻ gian thường thông báo khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, yêu cầu chuyển tiền gấp hoặc đe dọa sẽ cắt dịch vụ nếu không thực hiện. Khi người dân cho biết đã thanh toán, chúng tiếp tục đưa ra lý do như giao dịch chưa được ghi nhận, sai cú pháp hoặc cần cập nhật thông tin hợp đồng. Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập đường link hoặc cài ứng dụng giả mạo để kiểm tra, quản lý thông tin dịch vụ. Đây có thể là bước mở đầu để đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Khi nạn nhân cài đặt phần mềm chứa mã độc, các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP ngân hàng hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học. Những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Vì vậy, một cuộc gọi tưởng như chỉ liên quan đến hóa đơn vài trăm nghìn đồng có thể trở thành khởi đầu cho hành vi chiếm đoạt tài sản lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, giả danh đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu chỉ là một trong nhiều kịch bản mà tội phạm công nghệ cao đang sử dụng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, các đối tượng còn mạo danh cán bộ quản lý hộ tịch, cảnh sát khu vực hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân. Chúng chủ động liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội, đưa ra thông báo về chính sách mới rồi gửi đường link hoặc hướng dẫn cài ứng dụng giả mạo. Khi người dùng làm theo, thiết bị có nguy cơ bị cài mã độc và dữ liệu xác thực ngân hàng có thể bị khai thác.

Trong lĩnh vực đầu tư trực tuyến, các đối tượng thường quảng cáo sàn chứng khoán, tiền ảo hoặc mô hình kinh doanh đa cấp với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Để tạo lòng tin, chúng có thể cho người tham gia nhận được lợi nhuận hoặc rút một khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, tài khoản bị khóa hoặc không thể rút tiền. Kẻ gian tiếp tục yêu cầu đóng thêm phí, nộp thuế hay chứng minh tài chính, trước khi cắt liên lạc hoặc đánh sập hệ thống.

Một vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện vào tháng 9/2025 cho thấy quy mô đáng kể của loại hình này. Các đối tượng dụ dỗ người tham gia website SpinNFT, kết nối ví điện tử và giao dịch NFT bằng đồng USDT, đồng thời thu phí giao dịch bằng đồng SPIN theo mô hình đa cấp. Nhóm này bị xác định đã thuê lập trình, vận hành hệ thống và xây dựng nội dung quảng cáo để lôi kéo người tham gia. Kết quả đấu tranh ban đầu làm rõ hành vi phạm tội của 9 đối tượng, với tổng khối lượng giao dịch khoảng 54,7 triệu USDT, tương đương hơn 1.400 tỷ đồng.

Các hoạt động mua bán trực tuyến cũng là môi trường để kẻ gian khai thác thông tin và lòng tin của người dùng. Chúng có thể giả danh nhân viên giao hàng, thông báo có đơn hàng và yêu cầu thanh toán tiền mua hàng hoặc phí vận chuyển. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, đối tượng lấy lý do sai cú pháp, chưa nhận được tiền hoặc cần xác nhận đơn hàng để tiếp tục gửi đường link lừa đảo. Ngoài ra, những kịch bản giả danh cơ sở giáo dục để thông báo hoàn học phí, nhận học bổng, giả danh cơ sở y tế báo người thân gặp tai nạn hay giả danh tổ chức tín dụng hỗ trợ mở thẻ cũng được sử dụng để tiếp cận nạn nhân.

Đáng chú ý, không ít người đặt câu hỏi vì sao những kẻ lừa đảo lại biết chính xác họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thậm chí một số thông tin liên quan đến tài khoản hoặc giao dịch. Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, việc người dùng chủ động chia sẻ thông tin lên mạng có thể góp phần dẫn đến lộ lọt dữ liệu. Tuy nhiên, xét ở góc độ an ninh dữ liệu, ông đánh giá việc thu thập thông tin từ các hệ thống dữ liệu tập trung là một nguyên nhân đáng chú ý.

Khi quá trình chuyển đổi số diễn ra trên diện rộng, dữ liệu của người dân và doanh nghiệp ngày càng được lưu trữ tập trung tại các máy chủ, kho dữ liệu để phục vụ khai thác và chia sẻ. Điều này đem lại nhiều thuận lợi cho hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ, nhưng đồng thời cũng tạo ra mục tiêu có giá trị đối với tin tặc. Thay vì phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn riêng lẻ, kẻ tấn công có thể tìm cách tiếp cận một kho dữ liệu tập trung để thu thập lượng lớn thông tin trong cùng một vụ xâm nhập.

Ông Sơn cho biết tình trạng lộ lọt dữ liệu không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia. Ông dẫn trường hợp Microsoft từng để lộ lượng dữ liệu riêng tư lên tới 38 TB và tình trạng này được cho là đã kéo dài 3 năm trước khi được phát hiện. Theo chuyên gia, sau khi thu thập được dữ liệu, các đối tượng có thể phân phối lại thông qua nhiều kênh. Ông nêu ví dụ tại Việt Nam, thông tin cá nhân như họ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước công dân và địa điểm giao dịch có thể được rao bán trên các kênh chat Telegram với mức giá khoảng 0,5 USD.

Cơ quan chức năng và chuyên gia khuyến cáo bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trước tình trạng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa xác định rõ danh tính và mục đích sử dụng. Người dân cũng không nên truy cập đường dẫn, website không rõ nguồn gốc, mở tệp đính kèm từ người gửi không xác định hoặc cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của người lạ.

Đặc biệt, với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng hoặc đơn vị tài chính để yêu cầu cung cấp thông tin hay chuyển tiền phục vụ điều tra, người dân tuyệt đối không làm theo. Cơ quan chức năng không làm việc, điều tra hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội. Khi nhận được thông báo nợ cước điện, nước hoặc dịch vụ viễn thông, người dùng nên chủ động kiểm tra hóa đơn trên ứng dụng, website chính thức hoặc liên hệ tổng đài được công bố của đơn vị cung cấp dịch vụ, thay vì sử dụng đường link do người gọi gửi đến.

Đối với những tin nhắn vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản từ tài khoản mạng xã hội của người thân, người dùng cần gọi điện trực tiếp hoặc gặp mặt để xác minh. Những lời mời đầu tư với lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập lớn hoặc cơ hội nhận quà giá trị cũng cần được kiểm chứng kỹ. Cơ quan chức năng lưu ý người dân không mua bán, cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng, bởi các thông tin và phương tiện này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp.

Trong trường hợp đã nhấn vào đường link lạ, cài ứng dụng nghi vấn hoặc phát hiện thiết bị có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tạm khóa tài khoản, tắt nguồn thiết bị và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn. Việc phản ứng sớm có thể giúp hạn chế nguy cơ tiếp tục mất tiền hoặc dữ liệu bị khai thác.

Ở góc độ bảo vệ thông tin cá nhân, ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng người dùng cần áp dụng nguyên tắc tối thiểu khi cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ trực tuyến. Theo đó, mỗi cá nhân chỉ nên chia sẻ những thông tin thực sự cần thiết cho một giao dịch và phải biết rõ dữ liệu đó được sử dụng vào mục đích gì. Những thông tin nhạy cảm, đặc biệt là dữ liệu định danh, không nên được cung cấp tùy tiện trên môi trường mạng.

Chuyên gia lấy ví dụ về hoạt động bán hàng qua livestream trên mạng xã hội. Nhiều người xem để lại họ tên, số điện thoại và địa chỉ ngay trong phần bình luận để người bán liên hệ. Tuy nhiên, các thông tin này có thể được nhiều người nhìn thấy, thu thập và sử dụng cho mục đích khác. Khi dữ liệu được công khai, người dùng khó kiểm soát việc chúng bị sao chép, lưu trữ hoặc chuyển cho bên thứ ba như thế nào. Vì vậy, ông Sơn khuyến nghị không đăng tải thông tin định danh hoặc dữ liệu quá nhạy cảm trong những không gian mà người lạ có thể dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh trách nhiệm của cá nhân, chuyên gia cho rằng các cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu khách hàng. Trong bối cảnh các hệ thống thông tin ngày càng được tập trung, doanh nghiệp và tổ chức cần chú trọng an toàn máy chủ, kiểm soát quyền truy cập và hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Ông Sơn cũng đề cập vai trò của việc thực thi Nghị định 13, trong đó các cơ quan chức năng cần thường xuyên rà soát, kiểm tra và xử lý những vi phạm liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Một khuyến cáo quan trọng khác là không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc, đặc biệt những ứng dụng được gửi qua đường link, email hoặc tin nhắn. Nếu có nhu cầu cài đặt, người dùng nên truy cập website chính thức của nhà cung cấp hoặc tải từ các kho ứng dụng dành cho điện thoại. Những ứng dụng giả mạo có thể được thiết kế để theo dõi hoạt động, thu thập thông tin hoặc đánh cắp dữ liệu trên thiết bị.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phòng, chống tội phạm công nghệ cao không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự phối hợp từ doanh nghiệp, ngân hàng, nhà mạng và các nền tảng trực tuyến. Mỗi người dân cần hình thành thói quen bảo vệ dữ liệu, xác minh thông tin và cảnh giác trước những yêu cầu bất thường. Đặc biệt, với các cuộc gọi đòi thanh toán tiền điện, nước hoặc dọa cắt dịch vụ, người dùng không nên vội vàng chuyển khoản. Chủ động kiểm tra qua kênh chính thức vẫn là cách đơn giản nhưng thiết thực để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.