Điện thoại nóng bất thường, pin hao nhanh hay quảng cáo tự bật có thể không đơn thuần là lỗi thiết bị, mà còn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị cài mã độc.

Điện thoại thông minh ngày càng lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng, từ hình ảnh, tin nhắn đến mật khẩu và thông tin tài khoản ngân hàng. Đây cũng là lý do thiết bị trở thành mục tiêu hấp dẫn của tin tặc. Đáng chú ý, không phải cuộc tấn công nào cũng khiến điện thoại ngừng hoạt động hoặc xuất hiện cảnh báo rõ ràng. Một số mã độc có thể âm thầm chạy nền, thu thập thông tin và gửi dữ liệu ra bên ngoài mà người dùng khó nhận biết.

Những ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể là dấu hiệu điện thoại đã bị cài phần mềm độc hại.

Theo các chuyên gia bảo mật, có 5 biểu hiện đáng chú ý có thể giúp người dùng phát hiện sớm nguy cơ điện thoại bị hack. Đầu tiên là sự xuất hiện của những ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện chương trình lạ mà bản thân không nhớ đã cài đặt, ứng dụng có tên hoặc biểu tượng bất thường, thậm chí liên tục xuất hiện trở lại sau khi gỡ bỏ, người dùng cần kiểm tra ngay. Trên Android, mã độc RatHat từng ngụy trang thành ứng dụng Google Chrome để phát tán qua tin nhắn và website giả mạo Google Play Store. Khi được cấp quyền quản trị, phần mềm này có thể đánh cắp mật khẩu, mã xác thực hai yếu tố và tin nhắn. Với iPhone, người dùng nên kiểm tra mục Cài đặt chung, chọn VPN & Quản lý thiết bị để phát hiện những hồ sơ cấu hình không quen thuộc.

Dấu hiệu thứ hai là liên tục nhận được mã OTP dù không thực hiện đăng nhập. Đây có thể là biểu hiện có người đang tìm cách truy cập trái phép vào tài khoản. Những thông báo đăng nhập từ thiết bị hoặc địa điểm lạ, yêu cầu thay đổi mật khẩu và thông tin khôi phục cũng cần được chú ý. Tuy nhiên, cần phân biệt nguy cơ tài khoản bị xâm nhập với việc điện thoại đã nhiễm mã độc. Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) khuyến cáo người dùng tuyệt đối không chia sẻ mã xác thực cho người khác, đồng thời nên truy cập trực tiếp ứng dụng chính thức để kiểm tra lịch sử đăng nhập và loại bỏ những thiết bị đáng ngờ.

Biểu hiện thứ ba là quảng cáo tự động xuất hiện dù người dùng không mở trình duyệt. Các tab mới liên tục bật lên, trang chủ tự thay đổi hoặc điện thoại thường xuyên chuyển hướng đến website lạ có thể liên quan đến phần mềm không mong muốn. Ngoài ra, tình trạng thiết bị nóng bất thường và pin hao nhanh cũng là những dấu hiệu cần kiểm tra. Một số mã độc hoạt động ngầm có thể tiêu tốn tài nguyên, khiến điện thoại nóng lên ngay cả khi không chạy ứng dụng nặng. Dù vậy, người dùng cũng cần xem xét những nguyên nhân thông thường như pin xuống cấp hoặc ứng dụng chạy nền trước khi kết luận thiết bị bị tấn công.

Điện thoại nóng bất thường, hao pin và tiêu thụ dữ liệu di động tăng cao là những biểu hiện người dùng không nên chủ quan.

Dấu hiệu thứ năm là dữ liệu di động tăng đột biến dù thói quen sử dụng không thay đổi. Một số phần mềm độc hại có thể tận dụng kết nối Internet để gửi dữ liệu thu thập được ra máy chủ bên ngoài. Tháng 10 vừa qua, Bitdefender công bố phát hiện Midnight Mimosa, mã độc được cài sẵn trong phần mềm hệ thống của một số điện thoại Android giá rẻ. Phần mềm này có khả năng biến kết nối Internet của thiết bị thành điểm trung chuyển mạng cho bên thứ ba. Người dùng có thể kiểm tra mức tiêu thụ dữ liệu của từng ứng dụng trong phần Cài đặt để phát hiện hoạt động bất thường.

Khi nghi ngờ điện thoại bị hack, người dùng nên rà soát ứng dụng đã cài đặt, kiểm tra quyền truy cập camera, micro, tin nhắn và dữ liệu cá nhân. Với Android, cần duy trì Google Play Protect và cập nhật hệ điều hành thường xuyên. Nếu tài khoản có dấu hiệu bị xâm phạm, nên sử dụng một thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu và đăng xuất các phiên đăng nhập lạ. Đặc biệt, không nên vội khôi phục cài đặt gốc khi chưa xác định nguyên nhân. Với những mã độc nằm sâu trong phần mềm hệ thống như Midnight Mimosa, người dùng cần liên hệ nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành để được kiểm tra và xử lý.