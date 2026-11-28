Điện thoại, laptop cũ có vàng trong bảng mạch và linh kiện, nhưng hàm lượng rất thấp. Chi phí thu hồi đôi khi còn cao hơn giá trị kim loại quý bên trong.

Những chiếc điện thoại lỗi thời, laptop hỏng hay thanh RAM cũ thường bị xem là đồ bỏ đi. Tuy nhiên, bên trong các thiết bị này vẫn có những kim loại quý như vàng, bạc và đồng. Vàng được sử dụng tại một số điểm tiếp xúc, đầu nối và bảng mạch nhờ khả năng dẫn điện tốt, đồng thời ít bị oxy hóa. Dù vậy, việc sở hữu vàng trong linh kiện không đồng nghĩa người dùng có thể dễ dàng biến chúng thành tiền.

Bảng mạch điện tử chứa một lượng nhỏ vàng tại các điểm tiếp xúc và đầu nối.

Theo ước tính được đề cập, một chiếc laptop hiện đại có thể chứa khoảng 0,1 gram vàng. Với mức giá giả định khoảng 12,8 USD, tương đương 330.000 đồng, lượng kim loại quý này không mang lại khoản thu đáng kể. Đáng chú ý, để thu hồi vàng, người ta phải tháo rời thiết bị, phân loại linh kiện, tách kim loại khỏi các vật liệu khác rồi tiến hành tinh chế. Quy trình này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, kiến thức kỹ thuật và biện pháp an toàn nghiêm ngặt. Nếu tự xử lý bằng hóa chất không phù hợp, người thực hiện có thể đối mặt với nguy cơ gây hại cho sức khỏe và môi trường.

Trong nhiều trường hợp, bán lại linh kiện hoặc thiết bị cũ còn có lợi hơn việc tìm cách lấy vàng bên trong. Chẳng hạn, những thanh RAM vẫn hoạt động có thể được người dùng máy tính đời cũ săn tìm để nâng cấp hoặc thay thế. Một số thiết bị còn có giá trị sưu tầm nhờ yếu tố lịch sử và hoài niệm. Máy chơi game Nintendo 64, ra mắt khoảng 30 năm trước, vẫn có thể được giao dịch với mức giá khoảng 150 USD trên eBay. Giá trị của sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở lượng kim loại quý mà còn phụ thuộc vào tình trạng, độ hiếm và nhu cầu thị trường.

Tái chế điện thoại, máy tính cũ giúp thu hồi kim loại quý và hạn chế rác thải điện tử.

Khi không còn khả năng sử dụng hoặc bán lại, tái chế là lựa chọn đáng cân nhắc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thế giới tạo ra hơn 50 triệu tấn rác thải điện tử mỗi năm. Trong khi đó, nhiều thiết bị vẫn chứa những vật liệu có thể thu hồi và đưa trở lại chuỗi sản xuất. Việc vứt bỏ điện thoại, máy tính hay linh kiện cũ không đúng cách vừa làm lãng phí tài nguyên, vừa có nguy cơ khiến các chất độc hại phát tán ra môi trường. Tái chế đúng quy trình giúp giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và hạn chế lượng rác thải phải xử lý.

Người dùng cũng có thể kéo dài vòng đời thiết bị bằng cách quyên tặng, bán lại hoặc tận dụng cho mục đích khác. Một chiếc máy tính bảng cũ có thể trở thành thiết bị đọc sách điện tử, khung ảnh kỹ thuật số hoặc màn hình hiển thị thông tin. Với những sản phẩm đã hỏng, các điểm thu gom rác thải điện tử và chương trình tái chế của nhà sản xuất là lựa chọn phù hợp. Thay vì tìm cách khai thác vài phần nghìn gram vàng, tận dụng giá trị sử dụng và tái chế thiết bị cũ thường mang lại lợi ích kinh tế, môi trường thiết thực hơn.