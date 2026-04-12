Chuyên gia gợi ý thực đơn vàng cho người suy thận

Theo khuyến cáo của ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, chế độ ăn uống khoa học có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh suy thận.

“Suy thận nên ăn gì” là mối quan tâm hàng đầu của người bệnh và người chăm sóc, bởi chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian chưa phải chạy thận.

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, nguyên Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo những thực phẩm vàng tốt cho người suy thận gồm:

Ớt chuông đỏ chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoids có khả năng ngăn ngừa sự tiến triển và giảm thiểu nguy cơ tử vong ở bệnh nhân suy thận mạn tính.

Bắp cải có hàm lượng natri và kali thấp, có chứa các hợp chất phytochemicals như kaempferol và apigenin giúp bảo vệ tế bào thận khỏi các tổn thương do gốc tự do.

Súp lơ trắng rất giàu vitamin C, folate và chất xơ, có khả năng giúp thận hoạt động hiệu quả. Loại rau này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa sulforaphane giúp bảo vệ thận khỏi hiện tượng tăng kali máu trong quá trình điều trị suy thận mạn.

Tỏi chứa allicin có tác dụng tuyệt vời trong việc hạ đường huyết, chống viêm nhiễm, oxy hóa và bảo vệ thận. Tác dụng của hoạt chất này lên đường huyết và thận có thể tương đương hoặc tốt hơn Losartan.

Hành tây chứa nhiều các chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin có công dụng kiểm soát độc tố trong thận, bảo vệ thận khỏi tình trạng xơ hoá và sưng viêm. Ngoài ra, hành tây và tỏi cũng là hai gia vị thay thế muối ăn, giúp người bệnh giảm hấp thụ natri từ thực đơn hàng ngày.

Táo rất giàu chất xơ, giúp loại bỏ các độc tố ngay tại hệ tiêu hoá, giảm gánh nặng cho thận. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong táo như vitamin C, quercetin và catechin cũng có khả năng bảo vệ và chữa lành các tế bào thận khỏi tổn thương và viêm nhiễm.

Nam việt quất là một loại quả chứa một chất chống oxy hoá đặc biệt là proanthocyanidins có khả năng ngăn chặn nhiễm trùng đường tiết niệu và thận bằng cách giảm lượng vi khuẩn trong nước tiểu. Vì vậy, nam việt quất trong chế độ ăn cho người suy thận sẽ giúp kiểm soát tốc độ suy yếu của chức năng thận và tránh các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nước, điện giải, phù phổi, tăng huyết áp,…

Việt quất bên cạnh quercetin còn chứa anthocyanins, một nhóm chất chống oxy hoá có khả năng cải thiện chức năng thận, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận mạn do tiểu đường. Ngoài ra, hàm lượng protein, natri, kali, phốt pho trong việt quất cũng ở mức an toàn. Do đó, người bệnh có thể sử dụng loại quả này trong thực đơn ăn vặt hàng ngày.

Phúc bồn tử chứa axit ellagic có khả năng ngăn chặn sự tiến triển của suy thận mạn bằng cách trung hòa gốc tự do và kháng viêm. Bên cạnh đó, loại quả này cũng sở hữu hàm lượng cao vitamin C, folate, chất xơ và mangan, giúp củng cố hệ tiêu hoá và giảm tải lên hoạt động của thận.

Dâu tây rất giàu anthocyanins, axit caffeic, catechin và quercetin và đặc biệt là vitamin C với hàm lượng trong 100 g lên tới 56 mg., là các chất và nhóm chất chống oxy hóa giúp tăng khả năng chữa lành tổn thương ở thận và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Quả anh đào chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, quercetin và anthocyanins giúp kiểm soát và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Nho đỏ rất giàu các chất chống oxy hóa, như quercetin, anthocyanins và resveratrol có khả năng chống viêm, giúp thận chữa lành các tổn thương và cải thiện chức năng.

Hạt mắc ca có hàm lượng kali và phốt pho thấp nhất, phù hợp cho chế độ ăn của người suy thận. Đồng thời, loại hạt này cũng chứa các dưỡng chất có lợi cho thận và cơ thể như canxi, mangan, đồng, sắt, magie, folate và omega-3.

Dứa có hàm lượng natri, kali và phốt pho tương đối thấp so với các loại quả như chuối, kiwi,…Do đó, đây có thể là món tráng miệng lý tưởng dành cho người suy thận. Ngoài ra, dứa cũng chứa bromelain, một loại enzyme có khả năng kháng viêm và chống oxy hoá. Bổ sung dứa trong thực đơn sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành của thận.

Các loại củ cải rất giàu chất xơ, vitamin C, và folate, song lại chứa ít kali, phốt pho và natri. Vì vậy, đây là loại củ an toàn và có lợi cho bệnh nhân suy thận.

Hạt tam giác mạch chứa hàm lượng cao vitamin B, magie, sắt và chất xơ, đồng thời cung cấp ít phốt pho, có khả năng ngăn ngừa rối loạn chức năng thận và đẩy lùi suy thận ở bệnh nhân tiểu đường. Đặc biệt, do hạt không chứa gluten, người bệnh mắc chứng celiac hoặc không dung nạp gluten vẫn có thể sử dụng trong thực đơn hàng ngày.

Nấm hương là loại nấm thơm ngon, có thể sử dụng thay thế thịt, rất thích hợp cho những người bị suy thận, đang theo chế độ ăn kiêng. Đây là nguồn cung cấp một lượng lớn protein thực vật, chất xơ vitamin B, đồng, mangan và selen. Trong nấm hương có hàm lượng kali, natri và phốt pho khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người theo chế độ ăn kiêng vì bệnh thận.

Dầu ô liu cung cấp vitamin E lành mạnh, chất béo không bão hòa và không chứa phốt pho nên đây là lựa chọn phù hợp cho những người mắc bệnh thận. Hầu hết chất béo trong dầu ô liu là axit oleic, có đặc tính chống viêm.

Ức gà không da có ít chất béo và phốt pho hơn thịt gà có da. Người mắc bệnh thận nên hạn chế khẩu phần thịt và cá, vì lượng protein cao có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao với đủ 9 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Đối với người suy thận, thực phẩm này sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp bệnh nhân hấp thụ đủ axit amin, trong khi cắt giảm lượng protein tổng thể.

Các loại cá béo như cá thu, cá trích, cá mòi, cá hồi,… rất giàu omega-3, một axit béo có lợi cho thận và cơ thể. Omega 3 có thể cải thiện tình trạng viêm và chức năng thận chỉ trong một tháng bổ sung từ chế độ ăn. Dưỡng chất này cũng hỗ trợ kiểm soát các thông số tim mạch và hạn chế tình trạng ngứa, viêm da ở bệnh nhân chạy thận. Do đó, tăng cường hấp thụ omega 3, thay thế các chất béo xấu từ thịt đỏ, thức ăn chiên rán sẽ là giải pháp bảo vệ thận hiệu quả.

