Hoan nghênh chuyến thăm đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp nối những thành quả to lớn cùng nhau đạt được trên chặng đường chung vì hòa bình, phát triển trong gần 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của cá nhân Tổng Thư ký, sự đóng góp, hỗ trợ hiệu quả của Liên Hợp Quốc - đối tác tin cậy, gắn bó của Việt Nam trong tái thiết đất nước cũng như trong công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Khẳng định Việt Nam luôn tin tưởng, coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, sự lãnh đạo, các sáng kiến của Tổng Thư ký, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của Liên Hợp Quốc và hợp tác đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam, cũng như các nỗ lực của Quốc hội trong kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế quản trị, nội luật hóa các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, trong đó có nhiều ưu tiên của Liên Hợp Quốc như thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đang được mở ký tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ sự trân trọng và tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vì từng là nghị sĩ Quốc hội Bồ Đào Nha 18 năm, cũng như sự gắn bó, ủng hộ đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, thống nhất của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi hội kiến

Ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Tổng Thư ký đặc biệt chúc mừng những kết quả đạt được trong công cuộc cải cách nhanh chóng, sâu sắc vừa qua của Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một hình mẫu thành công trong thúc đẩy phát triển bền vững, thực hiện cam kết về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo và cải cách mạnh mẽ để phát triển nhanh, mạnh, bền vững và phục vụ nhân dân tốt hơn, là những kinh nghiệm tốt có thể chia sẻ cho các nước và Liên Hợp Quốc tham khảo. Tổng Thư ký ấn tượng về những nỗ lực và đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình này và hoạt động khẩn trương, tích cực của kỳ họp Quốc hội hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao, vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam bằng tấm gương, tiếng nói, trí tuệ và hành động cụ thể, nhất là về triển khai các mục tiêu lớn của Liên Hợp Quốc, cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình, chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Ấn tượng về chính sách đối ngoại của Việt Nam, cũng như thành công của ASEAN ở khu vực, Tổng Thư ký khẳng định Liên Hợp Quốc hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển và hội nhập toàn diện, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại buổi hội kiến

Tổng Thư ký cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế đối ngoại đa phương liên nghị viện, mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực, thúc đẩy giải pháp đa phương cho các vấn đề quan tâm chung.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên Hợp Quốc, các cơ chế đa phương liên quan, nhất là hợp tác liên nghị viện, trong triển khai các sáng kiến toàn cầu.