Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh VGP

Chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào

Tại họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng các đại biểu, khách quý tới Việt Nam, tới Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; qua đó hiểu rõ hơn về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử và tấm lòng hiếu khách của người Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức trên phạm vi thế giới. Thủ tướng cảm ơn Tổng Thư ký và Liên Hợp Quốc đã nỗ lực củng cố, tăng cường đoàn kết quốc tế và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên thế giới trong bối cảnh khó khăn thời gian qua.

Việc tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, tuy ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, nhưng thu hút đại diện của hơn 100 quốc gia và đến thời điểm này đã có 65 quốc gia ký Công ước cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, cũng như tầm quan trọng và sự quan tâm của thế giới với vấn đề này; đồng thời thể hiện vai trò, vị trí, tầm quan trọng, ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; vì vậy phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, vì không có quốc gia, người nào an toàn nếu còn quốc gia khác, người khác mất an toàn, bị đe dọa về an ninh mạng. Tội phạm mạng tác động rất xấu không chỉ tới kinh tế, vật chất, mà còn cả tới tâm lý, tinh thần người dân, đời sống văn hóa.

Thủ tướng các đại biểu có một kỳ làm việc thành công tốt đẹp với tinh thần phấn khởi, những trải nghiệm tốt đẹp và thêm tin tưởng vào Việt Nam. Ông chia sẻ, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm lập nước, trong đó có 40 năm chiến tranh, 30 năm bị bao vây cấm vận; nhưng Việt Nam đã luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, phát triển đất nước.

Thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn đứng vững, tiếp tục ổn định và phát triển, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho người dân và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Năm 2025, Việt Nam dự kiến đạt tăng trưởng GDP trên 8%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó, đã đạt những kết quả tích cực, khẳng định vị thế trong nhóm 46 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng, được quốc tế đánh giá là "kiểu mẫu", có cam kết và năng lực an ninh mạng cao (xếp thứ 16 thế giới; xếp thứ 3 ASEAN; xếp thứ 4 châu Á - Thái Bình Dương).

Cho biết Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Liên Hợp Quốc đã tin tưởng trao cho Việt Nam vinh dự và trách nhiệm thực hiện sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội là trụ cột giúp thiết lập lại công lý số

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảm ơn Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu; đánh giá đây là thời khắc lịch sử và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới, một đất nước rất hứa hẹn về tiềm năng số, nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Theo Tổng Thư ký, mỗi ngày, các cuộc tấn công mạng đã tạo ra những hậu quả khôn lường nhưng chưa có một quy tắc phòng chống thống nhất trên toàn cầu, do đó, Công ước mang lại công cụ mới để ngăn ngừa và chống lại các loại tội phạm mạng, đồng thời đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em, kiểm soát luồng lưu thông xuyên biên giới, tạo ra mạng lưới hợp tác 24/7 để các quốc gia duy trì thông tin và lấy lại những tài sản bị đánh cắp, bảo vệ các nạn nhân.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh, Công ước sẽ là một trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây cũng không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, mọi tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Sau lễ ký, các quốc gia sẽ tiến hành phê chuẩn Công ước, đi kèm với các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, đầu tư để đưa Công ước đi vào thực tiễn. Cho biết Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ các hoạt động này, Tổng Thư ký một lần nữa cảm ơn Việt Nam vì hoạt động chủ trì sự kiện, cũng như vai trò tiên phong trên các diễn đàn quốc tế. "Công ước này sẽ bảo vệ tất cả chúng ta", ông António Guterres nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những việc tiếp theo mà các quốc gia tham gia cần làm để bảo đảm thực thi thành công Công ước, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng các quốc gia cần phê chuẩn Công ước và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt.