Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công.

Chiều 21/3, tại Phiên họp thứ Năm, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI.

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tập trung cho ý kiến về: dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; dự thảo Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI; kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử.

Qua thảo luận, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, làm nổi bật những kết quả đạt được, những dấu ấn của cuộc bầu cử và những mặt còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm, những bài học kinh nghiệm, định hướng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2031 - 2036.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công, thể hiện ở: số lượng và tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước tới nay với hơn 76 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70%; không phải bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử của địa phương nào; bầu đủ số lượng với 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu đủ số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thành công của cuộc bầu cử là do có sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Ủy ban bầu cử ở tỉnh, xã, các Tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương để đạt được kết quả như hiện nay, từ chuẩn bị nội dung, nhân sự, tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ trung ương đến địa phương.

Điều quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội là, cử tri cả nước đi bầu cử trong không khí rất hồ hởi, phấn khởi, đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhấn mạnh mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân khi đã ứng cử.

"Khi đã trúng cử, chúng ta phải đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đảm bảo tăng trưởng hai con số, trong bất kỳ khó khăn gì cũng phải đảm bảo tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rất kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ sau phiên họp thứ Năm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ cho Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, sau khi công bố kết quả trong 1 tuần sẽ xem xét vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác nhận các đại biểu trúng cử đúng theo quy định của luật.