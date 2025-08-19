Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chơi đùa, bé trai 5 tuổi vô tình nuốt phải đồng xu vào thực quản

Phụ huynh có con nhỏ không nên để trẻ chơi các món đồ chơi có kích thước nhỏ. Không để trẻ tiếp xúc với những đồ chơi nguy hiểm.

Thúy Nga

Khoảng 15h chiều, trong lúc chơi đùa, bé trai 5 tuổi (Vĩnh Long) vô tình nuốt phải chiếc đồng xu. Gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa bé đến một bệnh viện địa phương, nhưng nơi đây không đủ điều kiện thực hiện nội soi gắp dị vật.

Sau đó, bé tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện khác nhưng cũng chưa thể can thiệp. Rất may, gia đình đã kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để được can thiệp khẩn cấp, gắp thành công đồng xu mắc kẹt trong thực quản.

dong-xu2.jpg
dong-xu1.jpg
Dị vật đồng xu trong thực quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định chụp X-quang. Hình ảnh cho thấy tại vị trí miệng thực quản có một dị vật hình tròn, dẹp – đúng như lời kể của gia đình, đó chính là chiếc đồng xu mà bé đã nuốt phải.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội soi để thực hiện thủ thuật. Ê-kíp bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày có gây mê, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài. Sau khoảng thời gian ngắn, chiếc đồng xu đường kính 20mm đã được lấy ra an toàn.

Kiểm tra niêm mạc dạ dày – thực quản cho thấy không có tổn thương hay chảy máu. Bé tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện ngay trong đêm.

dong-xu.jpg
Đồng xu được lấy ra - Ảnh BVCC

ThS.BS Lê Vũ Trường, Khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, bé D. may mắn được gia đình phát hiện và đưa vào viện kịp thời, dị vật không phải là vật sắc nhọn nên không bị trầy xước hay đâm thủng đường tiêu hóa.

Với trường hợp này, nếu để lâu, đồng xu có thể mắc kẹt ở một đoạn ruột nào đó gây tắc ruột, ảnh hưởng đến chức năng đường tiêu hóa của bé.

“Phụ huynh có con nhỏ không nên để trẻ chơi các món đồ chơi có kích thước nhỏ. Không để trẻ nhỏ tiếp xúc với những đồ chơi nguy hiểm như: đồng xu, tăm xỉa răng, pin cúc áo, hóa chất,..

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để bác sĩ can thiệp bằng nội soi và gắp dị vật ra ngoài”, các bác sĩ Khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khuyến cáo.

#nuốt dị vật ở trẻ em #dị vật thực quản #gắp dị vật nội soi #đồng xu nuốt phải #cứu trẻ nuốt dị vật #tác hại của đồ chơi nhỏ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chơi đùa, trẻ 7 tuổi nuốt phải kim loại 2cm kẹt trong thực quản

Hóc dị vật nhỏ triệu chứng đau không dữ dội nên dễ bị bỏ sót gây ra các biến chứng nguy hiểm như áp xe thực quản, thủng thực quản, vỡ áp xe, xuất huyết...

Ngày 24/7, Các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã gắp thành công một miếng kim loại hình tròn (long đen) từ trong thực quản cháu bé 7 tuổi ra ngoài.

Theo lời kể của gia đình, trong lúc chơi đùa Đ.V. A, 7 tuổi ở xã Bình An tỉnh Ninh Bình đã nuốt phải dị vật kim loại hình tròn. Khi phát hiện ra, gia đình đã vô cùng lo lắng, vội vã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam để xử trí cấp cứu lấy dị vật.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đồng xu 2,5 cm mắc kẹt trong thực quản bé gái hơn 5 tuổi

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ chơi với các vật nhỏ, dễ nuốt như đồng xu, pin cúc áo, đồ lắp ráp nhỏ…

Ngày 11/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ nuốt dị vật nguy hiểm. Bệnh nhi là bé gái hơn 5 tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng, được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng không nuốt được, buồn nôn nhưng không nôn được, khó thở sau khi chơi một mình tại nhà.

nuot-dong-cu.jpg
Hình ảnh dị vật đồng xu trên phim chụp - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Gia đình mới

Nội soi gắp viên bi trong dạ dày bé trai 5 tuổi

Tết sắp đến phụ huynh không nên cho trẻ chơi những vật có kích thước nhỏ, sắc, nhọn, dễ nuốt như: viên bi, nam châm, đồng xu, cúc áo, pin, nhẫn, tăm… để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đang chơi vô tình nuốt viên bi vào bụng

Các bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa nội soi gắp một viên bi thủy tinh trong dạ dày cho bé trai 5 tuổi. Theo người nhà cho biết trong lúc chơi vô tình nuốt viên bi nhựa, sau đó trẻ đau bụng và nấc nhiều.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới