Chơi đùa, bé trai 5 tuổi vô tình nuốt phải đồng xu vào thực quản

Khoảng 15h chiều, trong lúc chơi đùa, bé trai 5 tuổi (Vĩnh Long) vô tình nuốt phải chiếc đồng xu. Gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa bé đến một bệnh viện địa phương, nhưng nơi đây không đủ điều kiện thực hiện nội soi gắp dị vật.

Sau đó, bé tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện khác nhưng cũng chưa thể can thiệp. Rất may, gia đình đã kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để được can thiệp khẩn cấp, gắp thành công đồng xu mắc kẹt trong thực quản.

Dị vật đồng xu trong thực quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định chụp X-quang. Hình ảnh cho thấy tại vị trí miệng thực quản có một dị vật hình tròn, dẹp – đúng như lời kể của gia đình, đó chính là chiếc đồng xu mà bé đã nuốt phải.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội soi để thực hiện thủ thuật. Ê-kíp bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày có gây mê, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài. Sau khoảng thời gian ngắn, chiếc đồng xu đường kính 20mm đã được lấy ra an toàn.

Kiểm tra niêm mạc dạ dày – thực quản cho thấy không có tổn thương hay chảy máu. Bé tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện ngay trong đêm.

Đồng xu được lấy ra - Ảnh BVCC

ThS.BS Lê Vũ Trường, Khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, bé D. may mắn được gia đình phát hiện và đưa vào viện kịp thời, dị vật không phải là vật sắc nhọn nên không bị trầy xước hay đâm thủng đường tiêu hóa.

Với trường hợp này, nếu để lâu, đồng xu có thể mắc kẹt ở một đoạn ruột nào đó gây tắc ruột, ảnh hưởng đến chức năng đường tiêu hóa của bé.