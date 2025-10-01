Hà Nội

Choáng ngợp trước cảnh đẹp ấn tượng ở Châu Á

Nhiếp ảnh gia Ryosuke Kosuge đã ghé thăm nhiều vùng đất của các quốc gia Châu Á và ghi lại loạt hình hé lộ kiến trúc cũng như cảnh quan ấn tượng ở những nơi đó.

An An (Theo BP)
Nhiếp ảnh gia Ryosuke Kosuge, đến từ Nhật Bản, chia sẻ: "Những con người tôi gặp, cảnh quan, kiến trúc,...ở mỗi vùng đất, tôi yêu thích tất cả". Bức ảnh này chụp tại Hàng Châu, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Ryosuke Kosuge/Bored Panda)
Kyoto, Nhật Bản, trong đêm trăng sáng. Kyoto được coi là "thủ đô văn hóa của Nhật Bản".
Một màn bắn pháo hoa ấn tượng ở Koga-Shi, Ibaraki, Nhật Bản.
Bảo tàng teamLab Borderless là một bảo tàng nghệ thuật số độc đáo nằm ở Tokyo, Nhật Bản, nơi các tác phẩm nghệ thuật số tương tác, không có ranh giới, và liên tục thay đổi tạo nên một thế giới vô tận và đầy mê hoặc.
Bức ảnh ấn tượng này được chụp tại Giang Tây, Trung Quốc.
Cảnh sắc ngoạn mục tại một địa điểm ở Hàn Quốc.
Con đường ngập sắc hoa anh đào ở Nhật Bản.
Núi Cổng Trời ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nổi tiếng với vòm đá tự nhiên có hình dạng như cánh cửa mở lên trời, thu hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ.
Bức ảnh này được chụp tại Yogyakarta, một địa điểm thu hút du khách ở Indonesia.
Magelang, Trung Java, Indonesia.
Ánh nắng chiếu vào một căn phòng nơi người dân nhóm lửa ở Nhật Bản.
Bức ảnh chụp tại Aomori, Nhật Bản.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
#du lịch châu Á #cảnh đẹp châu Á #kiến trúc châu Á #hình ảnh du lịch #văn hóa Nhật Bản #địa điểm du lịch Trung Quốc

