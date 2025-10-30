Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Choáng ngợp kỳ quan núi đá sa thạch hình tổ ong khổng lồ ở Úc

Kho tri thức

Choáng ngợp kỳ quan núi đá sa thạch hình tổ ong khổng lồ ở Úc

Purnululu – viên ngọc ẩn của miền Tây Úc – nổi bật với quần thể núi đá sa thạch hình tổ ong khổng lồ, được xem là một kỳ quan tự nhiên độc nhất vô nhị thế giới.

T.B (tổng hợp)
Vườn quốc gia này được biến đến khá muộn. Dù tồn tại hàng triệu năm, Purnululu chỉ được thế giới hiện đại biết đến rộng rãi năm 1983 khi phi công phát hiện từ trên không. Ảnh: Pinterest.
Vườn quốc gia này được biến đến khá muộn. Dù tồn tại hàng triệu năm, Purnululu chỉ được thế giới hiện đại biết đến rộng rãi năm 1983 khi phi công phát hiện từ trên không. Ảnh: Pinterest.
Tên “Purnululu” có nghĩa là “sa thạch” trong tiếng thổ dân. Người Kija và Jaru bản địa đã biết đến và thờ phụng vùng đất này suốt hơn 20.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Tên “Purnululu” có nghĩa là “sa thạch” trong tiếng thổ dân. Người Kija và Jaru bản địa đã biết đến và thờ phụng vùng đất này suốt hơn 20.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Quần thể Bungle Bungle là điểm nổi bật nhất. Những khối đá hình tổ ong cao đến 250 mét, xen kẽ sắc cam – đen kỳ ảo. Ảnh: Pinterest.
Quần thể Bungle Bungle là điểm nổi bật nhất. Những khối đá hình tổ ong cao đến 250 mét, xen kẽ sắc cam – đen kỳ ảo. Ảnh: Pinterest.
Hoa văn trên đá là kết quả của quá trình oxy hóa và vi sinh vật. Lớp màu cam do oxit sắt, còn sọc đen là tảo sống trong điều kiện ẩm. Ảnh: Pinterest.
Hoa văn trên đá là kết quả của quá trình oxy hóa và vi sinh vật. Lớp màu cam do oxit sắt, còn sọc đen là tảo sống trong điều kiện ẩm. Ảnh: Pinterest.
Các khe núi sâu là nơi trú ẩn cho động vật quý hiếm. Trong đó có nhiều loài chim bản địa và thú nhỏ chỉ thấy ở khu vực. Ảnh: Pinterest.
Các khe núi sâu là nơi trú ẩn cho động vật quý hiếm. Trong đó có nhiều loài chim bản địa và thú nhỏ chỉ thấy ở khu vực. Ảnh: Pinterest.
Vườn có nhiều hang đá chứa dấu vết văn hóa cổ. Các hình khắc và bức vẽ của thổ dân cho thấy mối liên kết tâm linh sâu sắc với vùng đất. Ảnh: Pinterest.
Vườn có nhiều hang đá chứa dấu vết văn hóa cổ. Các hình khắc và bức vẽ của thổ dân cho thấy mối liên kết tâm linh sâu sắc với vùng đất. Ảnh: Pinterest.
Purnululu được công nhận Di sản Thế giới năm 2003. UNESCO đánh giá đây là một “tượng đài thiên nhiên siêu thực” của Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Purnululu được công nhận Di sản Thế giới năm 2003. UNESCO đánh giá đây là một “tượng đài thiên nhiên siêu thực” của Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là từ tháng 4 đến tháng 10. Đây là mùa khô, trời trong và dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ hùng vĩ của Purnululu. Ảnh: Pinterest.
Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là từ tháng 4 đến tháng 10. Đây là mùa khô, trời trong và dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ hùng vĩ của Purnululu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Kỳ quan núi đá sa thạch hình tổ ong #Vườn quốc gia Purnululu #Di sản Thế giới UNESCO #Vẻ đẹp tự nhiên Úc #Lịch sử và văn hóa thổ dân #Hệ sinh thái độc đáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT