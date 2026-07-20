Chiếu phim tài liệu 'Trên chiếc xe lăn': Không gian tri ân giữa hai thế hệ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã tổ chức buổi chiếu phim tài liệu kinh điển “Trên chiếc xe lăn”. Đây là tác phẩm tiêu biểu của cố đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích, khắc họa một cách chân thực và sâu sắc cuộc sống của những người thương binh sau chiến tranh.

Qua từng thước phim, người xem thấy được nghị lực phi thường, ý chí kiên cường vượt lên những đau đớn mất mát và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của các chiến sĩ trong thời bình.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả, trong đó có nhiều cựu chiến binh và không ít bạn trẻ.

Buổi chiếu phim đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là sự xúc động nghẹn ngào của những chứng nhân lịch sử. Ông Phạm Hồng Tư - thương binh với tỷ lệ thương tật 91%, một trong những nhân vật xuất hiện trong phim - bùi ngùi chia sẻ lại những ký ức gian khổ thời chiến và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ, xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Đặc biệt, chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ, trong đó có sự xuất hiện của 2 Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi. Chia sẻ tại sự kiện, Á hậu Vân Nhi bày tỏ sự bồi hồi trước nụ cười lạc quan và tinh thần thép của các bác thương binh. Cô nhấn mạnh, chính tấm gương của thế hệ cha anh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở thế hệ trẻ phải sống có trách nhiệm và biết trân trọng nền hòa bình hôm nay.

Bên cạnh đó, là một người trẻ đang khoác trên mình sắc áo lính, Á hậu - Thượng úy Trần Ngọc Châu Anh mang một cảm xúc vô cùng đặc biệt khi đến với buổi chiếu phim. Châu Anh xúc động chia sẻ: "Là một người chiến sĩ thế hệ mới, tôi càng thấm thía hơn cái giá của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay khi xem lại những thước phim lịch sử này. Sự hy sinh và nghị lực của các thế hệ cha anh đi trước luôn là ngọn hải đăng, là động lực to lớn để những người mặc áo lính như tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho Tổ quốc."

Á hậu Châu Anh chia sẻ niềm tự hào khi được khoác màu áo lính tham gia sự kiện đặc biệt này.

Á hậu Vân Nhi bày tỏ sự bồi hồi trước nụ cười lạc quan và tinh thần thép của các bác thương binh.

Sự tiếp nối thế hệ ấy còn được biểu hiện một cách tinh tế qua không gian khán phòng được thiết kế với hai khu vực biểu tượng. Hàng “Ghế Tri Ân” trang trọng dành cho các cựu chiến binh, người cao tuổi - những người đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc. Đặt ngay cạnh bên là hàng “Ghế Tiếp Nối” dành cho người trẻ - những người nhận ngọn lửa truyền thống để tiếp tục dựng xây tương lai.

Buổi chiếu phim đem lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Bên cạnh tâm điểm là buổi chiếu phim đầy xúc động, chuỗi hoạt động tri ân của “Việt Nam chưa kể hết” đã diễn ra vô cùng trọn vẹn. Trước đó, mở đầu chương trình, đoàn 40 cựu chiến binh đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu và sống lại những ký ức thiêng liêng của một thời hoa lửa.

Trong khuôn khổ sự kiện, khu vực trải nghiệm dự án “Cuộc Gọi Trở Về” cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Tại bốt điện thoại phục dựng, các cựu chiến binh đã nghẹn ngào thực hiện những “cuộc gọi” đặc biệt gửi tới những người đồng đội đã ngã xuống - những lời chưa kịp ngỏ suốt nhiều thập kỷ qua.

Đồng thời, các bạn trẻ tham gia cũng có cơ hội lưu giữ cảm xúc tại photobooth, gửi lời tri ân, check-in nhận sổ tay “Cuộn ký ức” và sưu tập tem “Thước phim sống mãi” để nhận những phần quà ý nghĩa. Toàn bộ thông điệp này sẽ tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến, nối dài mạch nguồn cảm xúc và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đến với cộng đồng.