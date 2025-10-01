Hà Nội

Chiêm ngưỡng công trình đất sét cổ lớn nhất thế giới

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng công trình đất sét cổ lớn nhất thế giới

Đại Thánh đường Djenné ở Mali là một công trình bằng đất sét lớn bậc nhất thế giới, vừa mang giá trị tôn giáo vừa là biểu tượng văn hóa độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Kiến trúc bằng đất sét lớn nhất thế giới. Đại Thánh đường Djenné được xây hoàn toàn từ gạch đất phơi nắng và bùn trộn rơm, tạo nên diện mạo vững chãi hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Lịch sử hàng trăm năm. Nhà thờ Hồi giáo đầu tiên tại Djenné được xây dựng từ thế kỷ 13, còn công trình hiện nay hoàn thiện vào năm 1907. Ảnh: Pinterest.
Phong cách kiến trúc Sahel đặc trưng. Tường thành có những cột chống gỗ nhô ra ngoài vừa để trang trí vừa làm giàn giáo cho việc trùng tu. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng cộng đồng. Người dân địa phương coi đây là trung tâm tôn giáo, văn hóa và xã hội, gắn liền với nhịp sống hằng ngày. Ảnh: Pinterest.
Lễ hội trát bùn hằng năm. Mỗi năm, cộng đồng Djenné cùng nhau tổ chức lễ hội trát bùn để tu sửa, giữ cho công trình luôn bền vững. Ảnh: Pinterest.
Không gian chứa hàng ngàn tín đồ. Đại Thánh đường có thể đón tiếp đến hàng ngàn người cầu nguyện, là nơi tụ họp lớn nhất của Hồi giáo ở Tây Phi. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của Mali. Hình ảnh Đại Thánh đường Djenné xuất hiện rộng rãi trong các ấn phẩm, trở thành niềm tự hào của đất nước Mali. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản. Công trình này cùng khu phố cổ Djenné đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới năm 1988. Ảnh: Pinterest.
