Cộng đồng trẻ

Chi Pu diện váy xuyên thấu khoe vóc dáng săn chắc

Vóc dáng săn chắc ở tuổi U40 của Chi Pu khiến netizen không thể rời mắt.

Thiên Anh
Mới đây, nữ ca sĩ Chi Pu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi biển, khoe vóc dáng săn chắc cùng gu thời trang gợi cảm nhưng vẫn tinh tế và chỉn chu.
Trong loạt ảnh, Chi Pu diện áo ôm sát kết hợp chân váy xuyên thấu lấp lánh. Thiết kế tông sáng, chất liệu nhẹ và mỏng giúp tôn lên đường cong cơ thể nhưng không tạo cảm giác phô trương, phản cảm.
Phần váy xuyên thấu cũng là chi tiết được nhiều khán giả bàn luận, bởi sự kết hợp vừa đủ để tạo nên tổng thể gợi cảm mà vẫn thanh lịch, phù hợp.
Đi kèm loạt ảnh, Chi Pu tiết lộ bản thân đã “xuống 2 tone da”, khiến nhiều người chú ý. Nhưng thay vì làm mất đi vẻ ngoài rạng rỡ, làn da rám nắng lại làm nổi bật vóc dáng săn chắc cùng vòng eo nhỏ gọn.
Nhiều khán giả cho rằng chính sự thay đổi này càng làm nổi bật hình ảnh trưởng thành, sắc sảo và cuốn hút của nữ ca sĩ.
Sau gần 15 năm hoạt động trong làng giải trí, Chi Pu đã có sự chuyển mình rõ rệt về phong cách.
Từ hình ảnh một “hot girl kẹo ngọt”, Chi Pu dần khẳng định bản thân với hình tượng quyến rũ, hiện đại và bản lĩnh.
Không chỉ ở thời trang đời thường, hình ảnh của Chi Pu trên sân khấu, thảm đỏ hay các sự kiện quốc tế cũng ngày càng chỉn chu, tạo dấu ấn cá nhân rõ nét.
Việc xuất hiện với phong cách gợi cảm ở tuổi 32 không còn xa lạ với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, mỗi lần “lên đồ”, cô đều tạo được sức hút nhất định nhờ khả năng chọn trang phục phù hợp vóc dáng và không gian. Chính sự tiết chế trong cách phối đồ đã giúp Chi Pu giữ được hình ảnh cân bằng giữa quyến rũ và sang trọng.
Dù từng vướng không ít tranh cãi khi lấn sân sang ca hát, Chi Pu vẫn kiên định theo đuổi con đường nghệ thuật. Thay vì đáp trả gay gắt, cô tập trung nâng cao kỹ năng, rèn luyện hình thể và định hình phong cách. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
