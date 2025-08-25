Check-in Cổng Tò Vò, săn khoảnh khắc đẹp như tranh ở Lý Sơn

Hà Nội

Du lịch

Giữa biển xanh và cát trắng, Cổng Tò Vò hiện lên như “cánh cổng trời”, điểm check-in biểu tượng khiến du khách mê mẩn khi đến Lý Sơn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nếu đặc khu Lý Sơn được ví như “thiên đường giữa biển khơi” của miền Trung thì Cổng Tò Vò lại chính là biểu tượng khiến bao du khách ngỡ ngàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh lizzsme
Vòm đá tự nhiên nằm nép mình bên bờ biển xanh trong, trắng mịn ấy được nhiều người gọi bằng cái tên đầy mỹ miều: “cánh cổng trời và biển”. Ảnh lizzsme
Cổng Tò Vò là kết quả kỳ diệu của tự nhiên: những dòng nham thạch từ miệng núi lửa cổ trào ra, gặp nước biển nguội lạnh rồi đông cứng lại, dần dần tạo nên một vòm đá có hình dáng giống chiếc cổng trời. Ảnh lizzsme
Vòm đá cao khoảng 2,5 mét, vươn mình hướng ra biển khơi, bên dưới là bãi cát trắng mịn, sóng vỗ rì rào ngày đêm. Ảnh lizzsme
Chính sự kết hợp của nham thạch đen sẫm, nền cát trắng và màu nước biển xanh ngọc bích đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải dừng lại ngắm nhìn thật lâu. Ảnh Vivu muôn nơi
Không chỉ là một thắng cảnh độc đáo, Cổng Tò Vò còn là nơi du khách có thể thỏa sức check-in với những khung hình sống ảo ấn tượng. Khi đứng dưới vòm đá, hướng mắt ra đại dương bao la, du khách dễ dàng tạo nên bức ảnh với phông nền “thiên nhiên hùng vĩ”, vừa có sự mềm mại của biển trời, vừa có nét mạnh mẽ của đá núi. Ảnh Internet
Đặc biệt, khoảnh khắc ngắm bình minh hay hoàng hôn ở Cổng Tò Vò luôn là trải nghiệm đáng nhớ. Khi mặt trời lên, tia nắng chiếu qua vòm đá, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh; còn lúc chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, biến nơi đây thành bức tranh thơ mộng đến nao lòng. Ảnh Hồ Thiên Nga
Nhiều cặp đôi còn lựa chọn Cổng Tò Vò để ghi lại bộ ảnh cưới, xem đó như một lời hẹn ước gắn bó giữa đất trời và biển cả. Với những ai yêu nhiếp ảnh, nơi đây thực sự là “thiên đường ánh sáng” để săn về những bức hình nghệ thuật. Ảnh Thu Thảo
Do được hình thành từ nham thạch núi lửa, bề mặt đá ở Cổng Tò Vò khá gồ ghề và trơn trượt, đặc biệt khi có sóng lớn. Du khách khi leo trèo, chụp ảnh nên chú ý an toàn, tránh đứng quá sát mép vòm đá. Đồng thời, cần giữ gìn vệ sinh, không khắc vẽ, bẻ gãy những mảng đá để bảo tồn nguyên vẹn vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của nơi này. Ảnh Nguyễn Kim Nga
Để có trải nghiệm trọn vẹn tại Cổng Tò Vò, du khách nên lựa chọn thời điểm bình minh (5h – 6h sáng) hoặc hoàng hôn (17h – 18h) khi cảnh sắc biển trời rực rỡ và lãng mạn nhất. Trang phục cũng góp phần tạo nên bức hình ấn tượng, gợi ý là váy maxi, áo dài trắng hay phong cách bohemian bay bổng trong gió biển. Ảnh dulichtphcm
Cổng Tò Vò không chỉ đơn thuần là một khối đá nham thạch giữa biển khơi, mà đã trở thành biểu tượng du lịch của Lý Sơn. Với vẻ đẹp kỳ thú và ý nghĩa biểu trưng, nơi đây chắc chắn là điểm dừng chân khiến hành trình của du khách thêm trọn vẹn. Ảnh @k_iim_mmm
