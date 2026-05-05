Chanh leo Việt “lên ngôi” tại châu Âu

Chanh leo Việt tăng trưởng ấn tượng tại EU, chiếm 25% giá trị xuất khẩu rau quả, mở ra cơ hội lớn cho ngành nông sản Việt Nam.

Thiên Anh

Thị trường Liên minh châu Âu đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý trong cơ cấu nhập khẩu trái cây từ Việt Nam, khi chanh leo vươn lên trở thành một trong những mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất, vượt xa nhiều loại trái cây từng giữ vị thế chủ lực.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, quý I/2026, xuất khẩu rau quả sang EU đạt khoảng 121 triệu USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, chanh leo đạt gần 30,5 triệu USD, tăng trên 70% và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm hàng.

Chanh leo chiếm đến 25% giá trị xuất khẩu rau quả sang EU

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cũng cho thấy, EU đang trở thành một trong những thị trường tăng trưởng ổn định nhất của rau quả Việt nhờ lợi thế từ Hiệp định EVFTA. Thuế quan giảm sâu giúp nhiều mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm chế biến, gia tăng sức cạnh tranh rõ rệt.

Trong khi đó, sầu riêng – mặt hàng “tỷ USD” của Việt Nam tại thị trường châu Á – lại gặp hạn chế tại châu Âu do đặc thù vận chuyển, bảo quản và khẩu vị tiêu dùng. Kim ngạch xuất khẩu sang EU vì vậy vẫn ở mức rất thấp.

Không chỉ chanh leo, một số mặt hàng khác như dâu tây, mắc ca hay trái cây chế biến cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Theo đánh giá từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xu hướng tiêu dùng tại châu Âu đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tiện lợi và thân thiện môi trường.

Ở góc độ dinh dưỡng, chanh leo được xem là loại trái cây giàu vitamin C, A, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng được công bố trên các tạp chí quốc tế, loại quả này có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Đây chính là yếu tố giúp chanh leo phù hợp với xu hướng “ăn sạch – sống xanh” đang lan rộng tại châu Âu.

Ngoài tiêu thụ tươi, chanh leo còn là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, nhu cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới dùng cho chế biến tại châu Âu đang tăng đều qua các năm, đặc biệt trong phân khúc nước ép, puree và thực phẩm chức năng.

Chanh leo hoàn toàn có thể trở thành “mũi nhọn” mới của xuất khẩu nông sản Việt

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang EU hiện nay chủ yếu là sản phẩm chế biến. Điều này giúp giảm áp lực về bảo quản, kéo dài thời gian lưu thông và phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này.

Tuy nhiên, EU cũng là thị trường có yêu cầu rất cao về chất lượng. Các tiêu chuẩn như GlobalGAP, HACCP, truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững gần như là điều kiện bắt buộc. Theo khuyến nghị từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), doanh nghiệp Việt cần đầu tư mạnh vào vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đồng thời nâng cao năng lực chế biến sâu để gia tăng giá trị.

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp đi theo chuỗi khép kín – từ sản xuất đến chế biến và xuất khẩu – đang tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định EVFTA, qua đó gia tăng thị phần tại EU.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động, sự “lên ngôi” của chanh leo không chỉ là câu chuyện của một loại trái cây, mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc ngành rau quả Việt Nam theo hướng chất lượng cao, chế biến sâu và phát triển bền vững.

Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế, chanh leo hoàn toàn có thể trở thành “mũi nhọn” mới của xuất khẩu nông sản Việt, góp phần đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào một số mặt hàng truyền thống.

4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD

4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tăng gần 20% nhưng nhập khẩu tăng 28,7%, khiến cán cân thương mại nhập siêu 7,11 tỷ USD, cho thấy phụ thuộc lớn vào khu vực FDI.

Sáng 3/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 45,52 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,88 tỷ USD, giảm 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 36,64 tỷ USD, giảm 2,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 tăng 21%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 168,53 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,65 tỷ USD, tăng 0,4%, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 134,88 tỷ USD, tăng 25,8%, chiếm 80%.

Bưởi Việt chính thức 'đặt chân' Australia, bước ngoặt cho nông sản xuất khẩu

Sau hơn hai năm đàm phán, Australia - một trong những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới - đã chính thức mở cửa cho trái bưởi Việt Nam.

Ngày 22/4/2026, lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam với khối lượng 940,5 kg đã được thông quan sang Australia. Đây là dấu mốc đáng chú ý khi một loại trái cây chủ lực của Việt Nam chính thức tiếp cận thị trường nổi tiếng khắt khe về kiểm dịch sinh học và an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đằng sau tín hiệu tích cực này là câu hỏi lớn: Liệu đây có phải bước ngoặt thương mại thực sự, hay mới chỉ là lô hàng mang tính biểu tượng mở đường cho những đơn hàng lớn hơn?

Có chăng nhiều người vẫn không biết cà phê Việt đứng top thế giới?

Đứng đầu thế giới về xuất khẩu Robusta, cà phê Việt vẫn chủ yếu ở vai trò nguyên liệu, chưa có vị thế thương hiệu tương xứng trên thị trường toàn cầu.

Trong nhận thức phổ biến của nhiều người tiêu dùng, những cái tên như Brazil hay Colombia thường được mặc định là “thủ phủ cà phê” của thế giới. Tuy nhiên, đằng sau dòng chảy âm thầm của thị trường nông sản toàn cầu, Việt Nam mới là quốc gia đang nắm giữ vị trí số một về xuất khẩu cà phê Robusta – nguyên liệu cốt lõi của ngành công nghiệp cà phê hiện đại. Nghịch lý nằm ở chỗ, càng đứng đầu về sản lượng và kim ngạch, cà phê Việt lại càng ít được nhận diện như một thương hiệu trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.

