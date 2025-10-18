Hà Nội

Sống Khỏe

Chăm sóc đường ruột khỏe mạnh chỉ bằng những nguyên liệu trong bếp

Không cần nhịn ăn hay dùng thuốc thải độc, chỉ với vài thay đổi nhỏ trong chế độ ăn, bạn đã có thể giúp đường ruột khỏe mạnh, cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.

Vân Giang (Tổng hợp)

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà còn ảnh hưởng đến năng lượng, tâm trạng và làn da. Thay vì dùng các biện pháp thải độc cấp tốc, bạn có thể chăm sóc và “làm sạch” đường ruột bằng những thói quen đơn giản, an toàn và hiệu quả dưới đây.

Uống đủ nước – nền tảng của hệ tiêu hóa khỏe

Nước đóng vai trò bôi trơn và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Khi thiếu nước, ruột già phải hấp thu lại nhiều nước hơn từ chất thải, khiến phân khô và khó đào thải.

nuoc.jpg
Ảnh minh họa

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên duy trì ít nhất 1,5–2 lít nước mỗi ngày, tùy thể trạng và mức độ vận động. Nếu thấy khó uống nước lọc, bạn có thể xen kẽ bằng nước ấm hoặc thêm vài lát chanh, dưa chuột để tăng hương vị.

Những thực phẩm giàu nước như dưa hấu, cà chua, cần tây hay rau diếp cũng là “trợ thủ” tuyệt vời giúp bổ sung nước và hỗ trợ đào thải tự nhiên.

Ăn nhiều chất xơ – “chổi quét” của đường ruột

Chất xơ không chỉ giúp giảm táo bón mà còn tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển. Nguồn chất xơ dồi dào có trong rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám, các loại đậu và hạt.

an-nhieu-chat-xo.jpg
Ảnh minh họa

Một chế độ ăn giàu chất xơ giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, đồng thời hỗ trợ loại bỏ độc tố tích tụ lâu ngày trong đại tràng. Bạn nên ưu tiên kết hợp cả chất xơ hòa tan (từ yến mạch, táo, chuối) và chất xơ không hòa tan (từ rau cải, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt) để đạt hiệu quả tối ưu.

Uống sinh tố và nước ép đúng cách

Nhiều người có thói quen uống nước ép để “detox” cơ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nước ép chỉ thật sự có ích khi dùng điều độ và không thay thế bữa ăn.

9f492525212eac70f53f.jpg
Ảnh minh họa

Nếu muốn tốt cho tiêu hóa, hãy ưu tiên sinh tố thay vì nước ép lọc bã, vì sinh tố giữ lại lượng chất xơ cần thiết cho ruột. Một ly sinh tố chuối, táo và sữa chua không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Tăng cường tinh bột kháng – “thức ăn” của lợi khuẩn

Tinh bột kháng là dạng tinh bột không bị tiêu hóa ở ruột non, mà di chuyển xuống ruột già để nuôi dưỡng lợi khuẩn. Loại tinh bột này có nhiều trong khoai tây luộc để nguội, gạo nguội, đậu lăng, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt hay chuối xanh.

3615bd0abb01365f6f10.jpg
Ảnh minh họa

Việc bổ sung tinh bột kháng thường xuyên giúp cân bằng hệ vi sinh, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất và cải thiện sức khỏe đại tràng lâu dài.

Bổ sung probiotic – cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Probiotic hay còn gọi là lợi khuẩn, đóng vai trò duy trì sự ổn định cho đường ruột. Khi hệ vi sinh mất cân bằng, các triệu chứng như đầy hơi, tiêu chảy hoặc viêm ruột dễ xảy ra.

bo-sung-probiotic-can-bang-he-vi-sinh-duong-ruot.jpg
Ảnh minh họa

Bạn có thể bổ sung lợi khuẩn qua sữa chua, dưa muối, kim chi hoặc các loại men vi sinh. Đặc biệt, khi kết hợp probiotic cùng chất xơ và tinh bột kháng, lợi ích sẽ được nhân đôi nhờ cơ chế hỗ trợ lẫn nhau.

Dùng trà thảo mộc – nhẹ nhàng nhưng hiệu quả

Một tách trà thảo mộc sau bữa ăn không chỉ giúp thư giãn mà còn hỗ trợ tiêu hóa. Trà gừng giúp giảm đầy hơi, trà bạc hà làm dịu dạ dày, còn trà atiso hỗ trợ gan và thải độc tự nhiên.

Một số loại thảo mộc như gừng, tỏi, ớt cayenne còn chứa hoạt chất kháng khuẩn, giúp hạn chế vi khuẩn có hại trong ruột và tăng cường sức đề kháng đường tiêu hóa.

Lưu ý, việc “làm sạch” đường ruột nên được thực hiện thông qua chế độ ăn cân bằng, sinh hoạt điều độ, thay vì các phương pháp thải độc cực đoan. Khi có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kéo dài, nên đi khám để được tư vấn y khoa cụ thể.

