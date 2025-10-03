Hà Nội

Sống Khỏe

Phình động mạch chủ bụng vỡ đột ngột dễ tử vong

Nguy cơ lớn nhất của phình động mạch chủ bụng là vỡ đột ngột, tỷ lệ tử vong có thể tới 80 – 90%.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, cứu sống cụ ông 85 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ.

Ông Hồ Viết T, 85 tuổi (trú tại xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện ngày 20/9 với triệu chứng đau bụng, tiền sử tăng huyết áp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy đoạn động mạch chủ bụng phình dạng thoi, kích thước lớn nhất khoảng 4,5 cm, chiều dài khoảng 6 cm, nguy cơ vỡ cao.

Phình động mạch chủ bụng, vỡ đột ngột, đau bụng, vi tính mạch máu - Ảnh BVCC

Nhận định đây là tình huống khẩn cấp, kíp bác sĩ đã quyết định phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bằng mạch nhân tạo để ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.

Ca mổ do BS.CKII Nguyễn Văn Nam, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức. Trong quá trình hậu phẫu, người bệnh được điều chỉnh huyết áp, dùng kháng sinh dự phòng, bù máu, bù dịch và theo dõi sát.

Sau nhiều giờ, phẫu thuật hoàn thành thuận lợi, túi phình được xử lý triệt để. Các kết quả xét nghiệm và hình ảnh hậu phẫu cho thấy diễn biến khả quan, không có biến chứng.

Thăm khám cho người bệnh sau can thiệp - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, BSCKII Nguyễn Văn Nam cho biết: “Nguy cơ lớn nhất của phình động mạch chủ bụng là vỡ đột ngột, tỷ lệ tử vong có thể tới 80 – 90%.

Với người bệnh tuổi cao, có bệnh nền tăng huyết áp, việc chỉ định phẫu thuật kịp thời và phối hợp nhiều chuyên khoa đã giúp ca mổ thành công. Hiện sức khỏe cụ ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”.

Phình động mạch chủ bụng là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường diễn biến âm thầm, ít triệu chứng. Người bệnh cao tuổi, tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc có bệnh tim mạch cần được tầm soát định kỳ bằng siêu âm bụng hoặc chụp CT mạch máu để phát hiện sớm.

Với ca bệnh này, sự chủ động chẩn đoán và quyết định phẫu thuật kịp thời của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân 85 tuổi, khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối tỉnh trong xử trí các ca bệnh mạch máu phức tạp.

Sống Khỏe

Nhiều người nhập viện vì phình động mạch chủ, căn bệnh nguy hiểm dễ tử vong

Bệnh thường xảy ra ở người có các bệnh lý mạch máu, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi, có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…

2 tuần cấp cứu 4 trường hợp

Ngày 12/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, trong thời gian gần đây, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp người bệnh phình động mạch chủ, trong đó có những ca nhập viện trong tình trạng cấp cứu dọa vỡ hoặc vỡ túi phình đe dọa tính mạng. Đây là biến chứng rất nặng gây tử vong cao trong nhóm bệnh lý động mạch chủ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đột ngột đau bụng, người bệnh cao huyết áp vỡ phình động mạch chủ bụng

Những người đang có các yếu tố nguy cơ cao như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá lâu năm… việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng quan trọng.

Đau bụng 30 phút đến bệnh viện đã nguy kịch

Khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa chạy đua với thời gian phẫu thuật cứu sống người bệnh H.V.L. 65 tuổi, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bị vỡ phình động mạch chủ bụng – một tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tăng huyết áp, đau bụng không ngờ nguy kịch vì phình động mạch chủ bụng

Phình động mạch chủ bụng đều không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Vỡ phình diễn ra đột ngột, tỷ lệ tử vong cao trước khi đến viện vì mất máu.

Ngày 29/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã can thiệp đặt stent graft thành công cứu sống một bệnh nhân nam 66 tuổi tuổi bị phình động mạch chủ bụng kèm nhiều bệnh lý nền nguy cơ cao.

Đau bụng âm ỉ không ngờ bệnh nguy hiểm

Xem chi tiết

