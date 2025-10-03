Phình động mạch chủ bụng vỡ đột ngột dễ tử vong

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, cứu sống cụ ông 85 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ.

Ông Hồ Viết T, 85 tuổi (trú tại xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện ngày 20/9 với triệu chứng đau bụng, tiền sử tăng huyết áp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy đoạn động mạch chủ bụng phình dạng thoi, kích thước lớn nhất khoảng 4,5 cm, chiều dài khoảng 6 cm, nguy cơ vỡ cao.

Phình động mạch chủ bụng, vỡ đột ngột, đau bụng, vi tính mạch máu - Ảnh BVCC

Nhận định đây là tình huống khẩn cấp, kíp bác sĩ đã quyết định phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bằng mạch nhân tạo để ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.

Ca mổ do BS.CKII Nguyễn Văn Nam, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức. Trong quá trình hậu phẫu, người bệnh được điều chỉnh huyết áp, dùng kháng sinh dự phòng, bù máu, bù dịch và theo dõi sát.

Sau nhiều giờ, phẫu thuật hoàn thành thuận lợi, túi phình được xử lý triệt để. Các kết quả xét nghiệm và hình ảnh hậu phẫu cho thấy diễn biến khả quan, không có biến chứng.

Thăm khám cho người bệnh sau can thiệp - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, BSCKII Nguyễn Văn Nam cho biết: “Nguy cơ lớn nhất của phình động mạch chủ bụng là vỡ đột ngột, tỷ lệ tử vong có thể tới 80 – 90%.

Với người bệnh tuổi cao, có bệnh nền tăng huyết áp, việc chỉ định phẫu thuật kịp thời và phối hợp nhiều chuyên khoa đã giúp ca mổ thành công. Hiện sức khỏe cụ ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”.

Phình động mạch chủ bụng là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường diễn biến âm thầm, ít triệu chứng. Người bệnh cao tuổi, tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc có bệnh tim mạch cần được tầm soát định kỳ bằng siêu âm bụng hoặc chụp CT mạch máu để phát hiện sớm.