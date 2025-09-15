Hot trend cây cảnh quả đầu đinh, vừa lạ mắt vừa xả stress nhanh

Cây cảnh quả đầu đinh, còn gọi cá nóc bực bội, bất ngờ trở thành hot trend khi nhiều người dùng làm “bao cát mini” để trút giận ngay tại bàn làm việc.