Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot trend cây cảnh quả đầu đinh, vừa lạ mắt vừa xả stress nhanh

Kho tri thức

Hot trend cây cảnh quả đầu đinh, vừa lạ mắt vừa xả stress nhanh

Cây cảnh quả đầu đinh, còn gọi cá nóc bực bội, bất ngờ trở thành hot trend khi nhiều người dùng làm “bao cát mini” để trút giận ngay tại bàn làm việc.

Theo Hải Yến / Dân Việt
Trong vài năm gần đây, cây cảnh “bóng lông – bao đấm bốc” (Gomphocarpus physocarpus) đã trở thành tâm điểm trong giới chơi hoa. Với những quả tròn gai lởm chởm, trông như cá nóc giận dữ, loài cây này gây tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong vài năm gần đây, cây cảnh “bóng lông – bao đấm bốc” (Gomphocarpus physocarpus) đã trở thành tâm điểm trong giới chơi hoa. Với những quả tròn gai lởm chởm, trông như cá nóc giận dữ, loài cây này gây tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khác với vẻ ngoài dữ dằn, cây bóng lông lại mang đến cảm giác vui vẻ, độc đáo và dễ thương cho không gian sống. Chính sự đối lập thú vị này khiến nó nhanh chóng được nhiều người yêu thích.
Khác với vẻ ngoài dữ dằn, cây bóng lông lại mang đến cảm giác vui vẻ, độc đáo và dễ thương cho không gian sống. Chính sự đối lập thú vị này khiến nó nhanh chóng được nhiều người yêu thích.
Đây là cây bụi thân thảo, nhiều cành, mọc thẳng, lá dài giống liễu, xanh quanh năm. Quả của nó có lớp gai mềm, tạo hình như quả bóng bay xanh hoặc quả đầu đinh đặc biệt.
Đây là cây bụi thân thảo, nhiều cành, mọc thẳng, lá dài giống liễu, xanh quanh năm. Quả của nó có lớp gai mềm, tạo hình như quả bóng bay xanh hoặc quả đầu đinh đặc biệt.
Khi treo lơ lửng trên cành, những quả bóng xanh trông giống bong bóng bay. Chúng rỗng bên trong, chứa nhiều hạt có lông tơ, khiến cả cây thêm phần sinh động và lạ mắt.
Khi treo lơ lửng trên cành, những quả bóng xanh trông giống bong bóng bay. Chúng rỗng bên trong, chứa nhiều hạt có lông tơ, khiến cả cây thêm phần sinh động và lạ mắt.
Trong nghệ thuật cắm hoa, bóng lông là vật liệu cực kỳ độc đáo. Quả tròn xanh gai nhẹ nổi bật giữa các loại hoa, mang đến sự mới lạ và cuốn hút cho không gian.
Trong nghệ thuật cắm hoa, bóng lông là vật liệu cực kỳ độc đáo. Quả tròn xanh gai nhẹ nổi bật giữa các loại hoa, mang đến sự mới lạ và cuốn hút cho không gian.
Cây bóng lông có nguồn gốc Đông Nam Phi, thuộc họ Milkweed. Nó mang nhiều tên gọi thú vị như Balloon Milkweed, Hairy Balls, Monkey Balls, Elephant Balls hay Swan Plant.
Cây bóng lông có nguồn gốc Đông Nam Phi, thuộc họ Milkweed. Nó mang nhiều tên gọi thú vị như Balloon Milkweed, Hairy Balls, Monkey Balls, Elephant Balls hay Swan Plant.
Chiều cao cây thường từ 1,2–1,8m, thân mảnh khảnh, màu xanh vàng nhạt, mang lá thuôn dài 8–10cm, hơi có mùi vani. Vào mùa hè, cây nở hoa hồng hoặc tím, thu hút ong, bướm và đặc biệt là bướm chúa.
Chiều cao cây thường từ 1,2–1,8m, thân mảnh khảnh, màu xanh vàng nhạt, mang lá thuôn dài 8–10cm, hơi có mùi vani. Vào mùa hè, cây nở hoa hồng hoặc tím, thu hút ong, bướm và đặc biệt là bướm chúa.
Điểm nổi bật nhất chính là quả cầu xanh có gai mềm. Khi còn non, chúng có thể phồng lên, xẹp xuống khi bóp nhẹ. Khi chín, quả nứt ra, bung vô số hạt bay theo gió.
Điểm nổi bật nhất chính là quả cầu xanh có gai mềm. Khi còn non, chúng có thể phồng lên, xẹp xuống khi bóp nhẹ. Khi chín, quả nứt ra, bung vô số hạt bay theo gió.
Vẻ ngoài “cá nóc giận dữ” của cây khiến giới trẻ yêu thích, coi đây như “bao cát” để trút giận, giải tỏa stress. Nhiều người đặt cành quả trên bàn làm việc để xua tan căng thẳng.
Vẻ ngoài “cá nóc giận dữ” của cây khiến giới trẻ yêu thích, coi đây như “bao cát” để trút giận, giải tỏa stress. Nhiều người đặt cành quả trên bàn làm việc để xua tan căng thẳng.
Trong cắm hoa, bóng lông mang ngôn ngữ hoa ngọt ngào, dai dẳng. Một vài cành quả xanh điểm trong bình sẽ tạo nên không khí tươi mới, ấm áp và lãng mạn.
Trong cắm hoa, bóng lông mang ngôn ngữ hoa ngọt ngào, dai dẳng. Một vài cành quả xanh điểm trong bình sẽ tạo nên không khí tươi mới, ấm áp và lãng mạn.
Cách chăm sóc cành cắt khá đơn giản: thay nước thường xuyên, cắt gốc vát 45 độ, giữ nơi thoáng mát. Có thể thêm chút đường trắng để hoa và quả tươi lâu hơn.
Cách chăm sóc cành cắt khá đơn giản: thay nước thường xuyên, cắt gốc vát 45 độ, giữ nơi thoáng mát. Có thể thêm chút đường trắng để hoa và quả tươi lâu hơn.
Cây bóng lông dễ trồng từ hạt, ưa nắng, đất thoát nước tốt. Chỉ cần gieo hạt vào đầu mùa ấm, cây sẽ phát triển mạnh, nở hoa, ra quả tròn xanh độc đáo, vừa đẹp mắt vừa mang đến năng lượng sống động cho ngôi nhà.
Cây bóng lông dễ trồng từ hạt, ưa nắng, đất thoát nước tốt. Chỉ cần gieo hạt vào đầu mùa ấm, cây sẽ phát triển mạnh, nở hoa, ra quả tròn xanh độc đáo, vừa đẹp mắt vừa mang đến năng lượng sống động cho ngôi nhà.
Theo Hải Yến / Dân Việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/cay-canh-nhu-chu-ca-noc-buc-boi-giup-ban-trut-gian-xua-tan-met-moi-mang-lai-niem-vui-moi-ngay-d1362418.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVmNkeU9jNHJ0Q01pTVhaQwEem29ZmLLkuwWDrf31rumzOVHD1xmWyAtKQbx-mb2DXuysl08ud69sR3u2RfQ_aem_yoMZ_PO7PSdp7NHYnxivhw
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh bóng lông #cây cảnh bao đấm bóc #cây đầu đinh #Gomphocarpus Physocarpus

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT