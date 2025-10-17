Hà Nội

Cầu thủ người Brazil chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Cộng đồng trẻ

Cầu thủ người Brazil Hendrio Araujo da Silva đã chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam , với tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên.

Thiên Anh
Buổi lễ trao quyết định nhập tịch cho Hendrio diễn ra vào ngày 17/10 tại Hà Nội.
Hendrio và vợ là Lais Machado trong buổi lễ trao quyết định nhập tịch.
Sinh năm 1994 tại São Paulo (Brazil), Hendrio sớm bộc lộ tài năng bóng đá và từng được đào tạo tại lò La Masia trứ danh của Barcelona , sau đó là Real Betis và Recreativo de Huelva ở Tây Ban Nha.
Hendrio từng có quãng thời gian thi đấu cho nhiều CLB ở châu Âu như Atlético Onubense (Tây Ban Nha) , Sioni (Georgia) , Paços de Ferreira , Fafe và Varzim B (Bồ Đào Nha).
Năm 2021 , Hendrio sang Việt Nam và gia nhập CLB Topenland Bình Định , nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất của V.League.
Với khả năng xử lý bóng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt và những pha kiến tạo tinh tế, Hendrio trở thành nhân tố chủ chốt giúp Bình Định đạt nhiều thành tích ấn tượng.
Sau hai mùa bóng thành công, Hendrio chuyển đến Thép Xanh Nam Định và tiếp tục tỏa sáng. Trong mùa giải 2023/2024, anh là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất, góp công lớn trong chuỗi trận thăng hoa của đội bóng thành Nam.
Đầu năm 2025, Hendrio gia nhập Hà Nội FC , mang theo kỳ vọng giúp đội bóng Thủ đô gia tăng sức mạnh ở đấu trường trong nước và châu lục.
Việc Hendrio chính thức có quốc tịch Việt Nam đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi. Với tên Việt là Đỗ Hoàng Hên , anh không chỉ đủ điều kiện đăng ký thi đấu như một cầu thủ nội binh tại V.League, mà còn mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.
