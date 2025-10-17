Cầu thủ người Brazil chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Cầu thủ người Brazil Hendrio Araujo da Silva đã chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam , với tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên.
TikToker Huỳnh Khánh Đông đăng tải đoạn video "cầu cứu" cộng đồng mạng về vết dị ứng trên cánh tay do hình xăm dán tạm thời từ 2 tuần trước đó.
BYD Việt Nam vừa ra mắt mẫu sedan hạng C là BYD SEAL 5 2026 mới, mẫu xe này không chỉ mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
CEO Apple Tim Cook khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại triển lãm Labubu ở Thượng Hải, phát biểu “Tôi yêu Labubu” và nhận món quà đặc biệt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/10, Bạch Dương đang vận thị phi, phải cẩn thận. Bọ Cạp tài vận tốt tuy nhiên đừng dễ tin người.
Vụ ngộ độc thủy ngân cổ nhất thế giới được phát hiện ở Iberia Thời Đại Đồ Đồng, nghiên cứu mới tiết lộ.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton mới đây bị truy tố với cáo buộc lan truyền thông tin quốc phòng và lưu giữ tài liệu mật trái phép.
Isuzu vừa chính thức ra mắt D-Max V-Cross Commercial 2025 tại thị trường Anh, hướng tới những khách hàng vừa cần một chiếc bán tải đa dụng phục vụ công việc.
Sự xuất hiện của bộ ba máy bay ném bom chiến lược B-52 ở Caribe, khiến giới phân tích tranh luận về mục tiêu thực sự của phi vụ này.
Lương Thu Trang chia sẻ ảnh đời thường bên con trai Minh Sơn. Ở tuổi 11, cậu bé gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt khôi ngô.
Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Hà Nội thiết kế sang trọng,hiện đại với tông màu đen trắng chủ đạo.
Giữa sắc vàng rực của lá, Tăng Mỹ Hàn hóa thân thành một nàng thơ lãng mạn, dịu dàng đốn tim người đối diện trong bộ ảnh mới.
Việc Nga kiểm soát được đầu cầu Novopavlivka ở phía nam Pokrovsk, giúp họ đột phá nhanh vào Pokrovsk và bao vây quân Ukraine trong thành phố.
Mới đây, 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang đã khiến cộng đồng mạng tan chảy khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật đón tuổi mới rực rỡ, lộng lẫy như một nàng công chúa.
Ca sĩ Đoan Trang ghi lại những hình ảnh khi đến Boston. Diễn viên Quỳnh Kool khoe "giao diện" tuổi 31.
Tử vi dự đoán, từ nay đến cuối năm 2025, một số con giáp sẽ có vận may tài lộc bùng nổ, công việc thuận lợi, đầu tư sinh lời, khiến ví tiền ngày càng đầy lên.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới đang co lại và trôi dạt theo hướng Tây Bắc do tác động từ băng tan.
Chiếc Bentley Continental siêu sang trị giá khoảng 20 tỷ đồng của nam diễn viên, MC Trấn Thành vừa có vụ va chạm với chiếc Mitsubishi Outlander tại TP.HCM.
Các triều đại phong kiến Trung Hoa có gần 500 hoàng đế. Tuy nhiên, hầu hết sống không quá 40 tuổi. Một số hoàng đế băng hà sau khi lên ngôi chỉ vài ngày.
Gomphotherium là một trong những loài voi cổ đại thống trị các đồng bằng, mang đặc điểm khác lạ với ngà kép và chiếc đầu dẹt như xẻng.
iRemove Tools tiếp tục khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng khi vượt qua lớp bảo mật iCloud từng là bất khả xâm phạm, mở khóa gần như mọi đời iPhone và iPad.