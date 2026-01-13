Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sì Thâu Chải bản làng bình yên khiến du khách mê mẩn giữa núi rừng Lai Châu

Du lịch

Sì Thâu Chải bản làng bình yên khiến du khách mê mẩn giữa núi rừng Lai Châu

Sì Thâu Chải mê hoặc du khách giữa mây trắng và hoa rực rỡ, nơi văn hóa người Dao đỏ hòa quyện cùng thiên nhiên thơ mộng Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, Sì Thâu Chải (xã Tam Đường, tỉnh Lai Châu) được ví như “ban công ngắm mây” của Tây Bắc. Ảnh thongdong
Nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, Sì Thâu Chải (xã Tam Đường, tỉnh Lai Châu) được ví như “ban công ngắm mây” của Tây Bắc. Ảnh thongdong
Từ trung tâm xã Tam Đường, chỉ mất khoảng 20 phút men theo những con đường quanh co uốn lượn giữa núi non, du khách sẽ đặt chân vào một bản làng bình yên, nơi mây trắng, hoa rừng và những nếp nhà sàn đỏ hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh thongdong
Từ trung tâm xã Tam Đường, chỉ mất khoảng 20 phút men theo những con đường quanh co uốn lượn giữa núi non, du khách sẽ đặt chân vào một bản làng bình yên, nơi mây trắng, hoa rừng và những nếp nhà sàn đỏ hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh thongdong
Trong những năm gần đây, Sì Thâu Chải đã mở cửa đón khách du lịch cộng đồng. Người dân bản nhiệt tình tham gia với các homestay nhỏ xinh, phục vụ những món ăn truyền thống, đồng thời mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa độc đáo của người Dao đỏ. Ảnh thongdong
Trong những năm gần đây, Sì Thâu Chải đã mở cửa đón khách du lịch cộng đồng. Người dân bản nhiệt tình tham gia với các homestay nhỏ xinh, phục vụ những món ăn truyền thống, đồng thời mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa độc đáo của người Dao đỏ. Ảnh thongdong
Những nếp nhà sàn thấp thoáng giữa vườn hoa cải, hoa tam giác mạch và hoa cúc rừng, kết hợp với cảnh mây trắng lững lờ trôi trên các đỉnh núi, khiến Sì Thâu Chải trở thành điểm đến lý tưởng để săn mây, chụp ảnh và thư giãn giữa thiên nhiên. Ảnh Phương Tali
Những nếp nhà sàn thấp thoáng giữa vườn hoa cải, hoa tam giác mạch và hoa cúc rừng, kết hợp với cảnh mây trắng lững lờ trôi trên các đỉnh núi, khiến Sì Thâu Chải trở thành điểm đến lý tưởng để săn mây, chụp ảnh và thư giãn giữa thiên nhiên. Ảnh Phương Tali
Đến Sì Thâu Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn có cơ hội hòa mình vào đời sống văn hóa đặc trưng. Du khách có thể mặc thử trang phục truyền thống của người Dao đỏ, thưởng thức thắng cố, bánh dày, rượu ngô men lá, hay tham gia vào những điệu múa chuông, múa gậy đặc sắc. Những trải nghiệm này giúp du khách hiểu hơn về nét sinh hoạt, tín ngưỡng và phong tục của cộng đồng người Dao, đồng thời tạo nên những kỷ niệm khó quên. Ảnh Phương Tali
Đến Sì Thâu Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn có cơ hội hòa mình vào đời sống văn hóa đặc trưng. Du khách có thể mặc thử trang phục truyền thống của người Dao đỏ, thưởng thức thắng cố, bánh dày, rượu ngô men lá, hay tham gia vào những điệu múa chuông, múa gậy đặc sắc. Những trải nghiệm này giúp du khách hiểu hơn về nét sinh hoạt, tín ngưỡng và phong tục của cộng đồng người Dao, đồng thời tạo nên những kỷ niệm khó quên. Ảnh Phương Tali
Sì Thâu Chải còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tinh thần. Bản thường tổ chức lễ hội Gầu Tào vào đầu xuân, lễ cấp sắc cho trai làng trưởng thành, cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian. Ảnh Phương Tali
Sì Thâu Chải còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tinh thần. Bản thường tổ chức lễ hội Gầu Tào vào đầu xuân, lễ cấp sắc cho trai làng trưởng thành, cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian. Ảnh Phương Tali
Đây không chỉ là dịp để người dân bản duy trì nét văn hóa truyền thống mà còn mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức, tham gia và trải nghiệm đời sống tinh thần độc đáo của người Dao. Ảnh Phương Tali
Đây không chỉ là dịp để người dân bản duy trì nét văn hóa truyền thống mà còn mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức, tham gia và trải nghiệm đời sống tinh thần độc đáo của người Dao. Ảnh Phương Tali
Khung cảnh thiên nhiên ở Sì Thâu Chải thay đổi theo mùa, mỗi thời điểm đều có sức hút riêng. Mùa xuân, hoa cải và hoa mận nở rộ, cả bản làng như khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ; mùa hạ, mây trắng vờn quanh các đỉnh núi tạo nên không gian mờ ảo, huyền ảo; mùa thu, tam giác mạch nở tím hồng trên sườn đồi, khoe sắc giữa nắng vàng; mùa đông, sương mù phủ khắp bản làng, mang đến vẻ đẹp mờ ảo, lãng đãng như chốn bồng lai. Ảnh thongdong
Khung cảnh thiên nhiên ở Sì Thâu Chải thay đổi theo mùa, mỗi thời điểm đều có sức hút riêng. Mùa xuân, hoa cải và hoa mận nở rộ, cả bản làng như khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ; mùa hạ, mây trắng vờn quanh các đỉnh núi tạo nên không gian mờ ảo, huyền ảo; mùa thu, tam giác mạch nở tím hồng trên sườn đồi, khoe sắc giữa nắng vàng; mùa đông, sương mù phủ khắp bản làng, mang đến vẻ đẹp mờ ảo, lãng đãng như chốn bồng lai. Ảnh thongdong
Không chỉ là điểm dừng chân cho những ai yêu thiên nhiên, Sì Thâu Chải còn là nơi giúp du khách tạm rời xa ồn ào phố thị, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và kết nối với văn hóa truyền thống đặc sắc. Ảnh thongdong
Không chỉ là điểm dừng chân cho những ai yêu thiên nhiên, Sì Thâu Chải còn là nơi giúp du khách tạm rời xa ồn ào phố thị, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và kết nối với văn hóa truyền thống đặc sắc. Ảnh thongdong
Mỗi nếp nhà, mỗi vườn hoa, mỗi lễ hội đều kể một câu chuyện về cuộc sống giản dị nhưng đầy bản sắc của người Dao đỏ. Ảnh thongdong
Mỗi nếp nhà, mỗi vườn hoa, mỗi lễ hội đều kể một câu chuyện về cuộc sống giản dị nhưng đầy bản sắc của người Dao đỏ. Ảnh thongdong
Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa bản địa, Sì Thâu Chải đang dần trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Lai Châu. Đây là nơi mà mỗi bước chân đều mở ra những trải nghiệm mới lạ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Bắc và mỗi khoảnh khắc đều khiến tâm hồn du khách thêm thư thái, say đắm trước vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy mê hoặc của vùng đất này. Ảnh Phương Tali
Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa bản địa, Sì Thâu Chải đang dần trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Lai Châu. Đây là nơi mà mỗi bước chân đều mở ra những trải nghiệm mới lạ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Bắc và mỗi khoảnh khắc đều khiến tâm hồn du khách thêm thư thái, say đắm trước vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy mê hoặc của vùng đất này. Ảnh Phương Tali
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch cộng đồng Lai Châu #Văn hóa người Dao đỏ #Thiên nhiên Tây Bắc #Trải nghiệm văn hóa truyền thống #Lễ hội và phong tục

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT