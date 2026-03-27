Cắt u nang giáp móng bẩm sinh cho người phụ nữ 67 tuổi

U nang giáp móng là một dị tật bẩm sinh phổ biến nhất ở vùng cổ, khối u được hình thành do sự tồn tại của ống giáp móng trong quá trình phôi thai mà không teo đi sau khi sinh.

Bệnh nhân Lê Thị Thúy, 67 tuổi ở Khuyến Công, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình đi khám vì xuất hiện một khối bất thường vùng cổ. Khối bất thường sưng đau, bệnh nhân ăn khó, nuốt khó, được người nhà đưa vào khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Tại đây, bệnh nhân đã được BSCKII Nguyễn Thị Tú Uyên, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam thăm khám và siêu âm phát hiện u nang giáp móng.

Với trường hợp này, việc thực hiện phẫu thuật cắt u nang giáp móng là cần thiết. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, đường huyết tăng cao nên bệnh nhân được chuyển qua khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hà Nam để điều chỉnh đường huyết. Sau 4 ngày đường huyết ổn định bệnh nhân được chuyển lại khoa Tai mũi họng để tiến hành phẫu thuật u giáp móng.

Bằng phương pháp phẫu thuật Sistrunk khối u nang đã được loại bỏ hoàn toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ u nang lành tính, vết mổ nhỏ, thẩm mỹ, bệnh nhân rất hài lòng.

BS.CKII Nguyễn Thị Tú Uyên, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam khuyến cáo, tốt nhất vẫn nên phẫu thuật cắt bỏ u nang giáp móng, nhất là trong các trường hợp có biến chứng nhiễm trùng hoặc khối u to chèn ép, ảnh hưởng đến chức năng nuốt, thở và ảnh hưởng thẩm mỹ.

“U nang giáp móng là bệnh lý bẩm sinh hay gặp nhất trong các loại u nang vùng cổ. Bệnh có nguồn gốc từ sự phát triển bất thường của ống giáp lưỡi trong quá trình biệt hóa hình thành các cơ quan vùng đầu - mặt - cổ trong thời kỳ phôi thai. Cơ chế bệnh sinh như sau: Trong bào thai, quá trình hình thành tuyến giáp có sự liên thông với lưỡi bằng ống giáp lưỡi. Về sau, ống giáp lưỡi teo dần và biến mất. Trong trường hợp do một nguyên nhân nào đó, ống giáp lưỡi không tiêu đi mà vẫn tồn tại thì sẽ tạo thành các nang kín nằm giữa sàn miệng, trên hoặc dưới xương móng. Nang này phát triển to dần, được gọi là nang ống giáp lưỡi hoặc nang giáp móng. U nang giáp móng hay gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể gặp ở người trưởng thành và người cao tuổi. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh u nang giáp móng có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: nhiễm trùng nang giáp (gây sưng nóng, đỏ, đau kèm áp xe mủ), rò rỉ mủ qua da hoặc vào họng, tái phát sau phẫu thuật, gây biến dạng vùng cổ, suy giáp, ung thư nang giáp lưỡi...”, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec khuyến cáo.

