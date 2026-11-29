Chương trình Drone as First Responder (DFR) của Sở Cảnh sát Knoxville chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/11/2026. Hệ thống gồm 12 trạm docking của Skydio, bố trí tại 11 địa điểm trên địa bàn thành phố. Mỗi trạm có thể triển khai drone trong phạm vi khoảng 3,2 km.

Drone của cảnh sát tự động phản ứng trước các cuộc gọi 911, tiếp cận hiện trường trước khi cảnh sát tiếp cận.

Theo thông tin từ cảnh sát Knoxville, các thiết bị được điều hành từ Trung tâm thông tin thời gian thực. Khi có cuộc gọi 911, nhân viên điều khiển có thể lựa chọn trạm phù hợp, phóng drone và truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm. Cảnh sát tại hiện trường cũng có thể nhận thông tin từ trên không trước khi đến nơi.

Thời gian tiếp cận trong khoảng 90 giây hoặc ít hơn là mục tiêu do Sở Cảnh sát Knoxville công bố cho phần lớn khu vực thành phố, không phải cam kết cho mọi cuộc gọi. Khoảng cách, thời tiết, vật cản, tình trạng hoạt động của thiết bị và vị trí xảy ra sự cố đều có thể ảnh hưởng thời gian triển khai.

Khác với việc chờ một tổ tuần tra đến hiện trường rồi mới đánh giá tình hình, drone có thể cung cấp góc nhìn từ trên cao trong giai đoạn đầu. Hình ảnh này giúp lực lượng chức năng xác định sơ bộ quy mô sự cố, vị trí người liên quan, tình trạng giao thông hoặc những nguy cơ có thể đe dọa nhân viên ứng cứu.

Hỗ trợ điều phối, không thay thế cảnh sát

Một lợi ích được cảnh sát nhấn mạnh là khả năng đánh giá tình huống trước khi điều động nhân lực. Trong một số trường hợp, hình ảnh từ drone có thể giúp xác định sự việc không nghiêm trọng như thông tin ban đầu, từ đó giảm nhu cầu cử thêm cảnh sát. Ngược lại, nếu phát hiện nguy cơ lớn, lực lượng ứng cứu có thể chuẩn bị phương án phù hợp hơn.

Nhân viên cảnh sát Knoxville thử nghiệm hệ thống drone trong giai đoạn chuẩn bị triển khai.

Theo thông tin do Sở Cảnh sát Knoxville công bố, drone được điều khiển từ xa và truyền video trực tiếp. Hệ thống không được giới thiệu là thiết bị tự đưa ra quyết định bắt giữ hay xử lý sự cố. Quyết định nghiệp vụ vẫn thuộc về con người.

Cảnh sát cũng cho biết các drone trong chương trình không có khả năng nhận diện khuôn mặt hoặc đọc biển số xe. Đây là chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh các hệ thống giám sát bằng công nghệ bay không người lái thường gây tranh luận về quyền riêng tư.

Quyền riêng tư trở thành vấn đề cần giám sát

Các trạm docking của Skydio dùng để triển khai drone trong chương trình DFR.

Dù có thể rút ngắn thời gian nắm bắt tình hình, mạng lưới drone cảnh sát cũng đặt ra câu hỏi về phạm vi giám sát. Thiết bị có thể bay qua khu dân cư, ghi lại hình ảnh người dân và các hoạt động không liên quan đến vụ việc. Việc lưu trữ, truy cập và sử dụng dữ liệu video cần được quy định minh bạch.

Một vấn đề khác là độ chính xác của hình ảnh và thông tin được truyền về. Góc nhìn trên không có thể giúp nhận diện bối cảnh, nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ những gì xảy ra trên mặt đất. Hình ảnh có thể bị che khuất, độ phân giải hạn chế hoặc thiếu thông tin về diễn biến trước đó.

Mô hình DFR đang được nhiều cơ quan an ninh quan tâm vì có thể bổ sung một lớp thông tin nhanh cho lực lượng ứng cứu. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không chỉ được đo bằng số giây drone đến hiện trường, mà còn bằng khả năng giảm rủi ro, bảo vệ người dân và bảo đảm công nghệ không trở thành công cụ giám sát thiếu kiểm soát.