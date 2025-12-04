Hà Nội

Trung Quốc ra mắt robot cảnh sát giao thông Tiểu Hổ

Số hóa

Trung Quốc ra mắt robot cảnh sát giao thông Tiểu Hổ

Thượng Hải triển khai robot cảnh sát hình người đầu tiên, mở ra kỷ nguyên an ninh đô thị tự động hóa.

Thiên Trang (TH)
Người dân Thượng Hải bất ngờ khi thấy robot cảnh sát Xiao Hu “Tiểu Hổ” xuống phố làm nhiệm vụ.
Robot được trang bị mũ bảo hiểm, cảnh phục phản quang và hệ thống đèn LED hiện đại.
Tiểu Hổ có thể ra hiệu lệnh giao thông, phát giọng nói nhắc nhở và trả lời câu hỏi cơ bản.
Đây là thành quả của hơn 4 năm nghiên cứu, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thực tế.
Khác với camera phạt nguội, robot này tương tác trực tiếp và hỗ trợ người đi bộ tại giao lộ.
Giới chức kỳ vọng Tiểu Hổ sẽ giảm tải cho cảnh sát con người và thu thập dữ liệu giao thông.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại về hiệu quả thực tế và quyền riêng tư dữ liệu.
Sự xuất hiện của Tiểu Hổ đánh dấu bước khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác giữa con người và máy móc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
#robot cảnh sát #Thượng Hải #an ninh đô thị #giao thông #công nghệ tự động hóa #Tiểu Hổ

